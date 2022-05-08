Мы победим путинский рашизм, – Петр Порошенко

Каждый год 8 мая Украина вместе со свободным миром вспоминала жертв Второй мировой войны. А сегодня мы склоняем головы в память о тысячах и тысячах украинцев, уничтоженных рашистами. Свободный мир снова стоит перед смертельной опасностью. Потому что путинская Россия это как гитлеровская Германия 80 лет назад.

Об этом сказал Петр Порошенко в видеообращении по случаю Дня памяти и примирения. Порошенко подчеркнул, что мир должен был сдержать российского фюрера еще тогда, когда он подал первые намеки на свои реваншистские планы.

"Никогда снова не должны повториться ужасы Второй мировой войны, уничтожение невинных людей, разрушение самих основ цивилизации. "Никогда снова" звучало снова и снова. Уже после нападения на Грузию, после захвата Крыма, после агрессии на востоке нашего государства. Но повторение слов. не могло заменить действий в защиту мира.Не один год шло ползучее умиротворение агрессора, который на "никогда снова" отвечал – "можем повторить", – напомнил Порошенко.

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Теперь российская агрессия распространилась на всю территорию Украины – констатирует пятый Президент: "опять агрессор отрицает наше право на существование, объявляет о своем праве силой перекраивать границы. А у нас, украинцев, отбирает право на жизнь. При этом он использует весь инструментарий нацизма : бомбардировка городов и сел, геноцид мирного населения, тотальную ложь в медиа".

"На фотографиях из Макарова, Бучи, Бородянки мы увидели тела людей со связанными руками, убитыми выстрелами в затылок. Мы увидели сожженные дома и усеянные телами улицы, увидели мертвых, которых русская не позволяла хоронить", – замечает Петр Порошенко.

"Можем повторить" – это о геноциде. Тотальное уничтожение людей и народов, которые не вписываются в бред путина, и это стало для России главным содержанием этой войны", – уверен лидер партии.

Порошенко отмечает, что уничтожение учебных заведений, библиотек и музеев скопировано с гитлеровского плана "ОСТ", предполагавшего превращение Украины в источник сырья и рабской рабочей силы. А вывоз с оккупированных территорий – – это повторение Голодомора.

Сегодня как и во времена Второй мировой, мы – на передовой. Сегодня снова свободный мир – перед смертельной опасностью. Непреодолимое зло не остановится в Украине. Это очень хорошо понимают народы, которые внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне. Именно эти народы и правительства и теперь поддерживают нас и дальше разворачивают поддержку Украины, – уже юридически мощную – коалицию. Оружие, санкции, противостояние российской пропаганде, гуманитарная помощь, убежища беженцам, укрепление единства НАТО и ЕС отмечает Порошенко.

"Победили нацизм и фашизм – победим и рашизм. Но после победы мы еще с большей уверенностью скажем "Никогда снова!", – отмечает пятый Президент.