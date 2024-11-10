'Мы переживаем очень трудные времена': Туск призвал не допустить ослабления Украины после победы Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск, заявил, что в связи с избранием Дональда Трампа президентом США и возможными "мирными инициативами" важно не допустить ослабления Украины. Туск обратил внимание на вероятное влияние изменений в политике Америки на региональную стабильность.

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Об этом он отметил на пресс-конференции в субботу, 9 ноября, сообщает "Польское радио". Он сказал: "все осознают, что мы переживаем очень тяжелые времена" и добавил, что Польша хоть и не находится в центре этого "потенциального циклона", но оказалась в очень сложном положении.

По поводу возможной миротворческой миссии, о которой пишут американские СМИ, премьер-министр Польши отметил, что никаких официальных предложений пока не поступало. Он также выразил обеспокоенность возможным уменьшением американского присутствия в регионе.

"Я бы очень хотел, чтобы Польша не была одинокой ни в одном из этих вариантов", – заявил Туск, добавив, что не намерен увеличивать польское участие в войне, но он все же считает критически важным гарантировать безопасность Украины.

"Ни в коем случае никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала, это было бы фундаментальной угрозой для Польши и польских интересов", – подчеркнул он.

Премьер-министр Польши добавил, что вскоре встретится с президентом Франции, премьер-министром Британии, генсеком НАТО и лидерами северных и балтийских стран. Целью встречи станет обсуждение трансатлантического сотрудничества и ситуации в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в The Wall Street Journal рассказали, что команда Трампа рассматривает разные варианты завершения войны в Украине, в том числе и "замораживание" линии фронта, а также создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО на 20 лет.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин, комментируя эту публикацию, подверг сомнению, что настоящие планы лидеров стран могут "анонсироваться в газетах", а также предположил, что информация может быть российским вбросом.

В то же время The Hill пишет, что Трамп будет пытаться разорвать связи РФ, Китая, Ирана и КНДР, применив свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

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