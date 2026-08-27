"Мы обязаны разорвать временную петлю": Билецкий объяснил значение перезахоронения Коновальца и обозначил вызов для Украины

Возвращение в Украину праха полковника армии УНР Евгения Коновальца – это не только восстановление исторической справедливости. Это также возвращение ему подобающего места в украинской истории.

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Об этом в своей колонке для украинских медиа написал командующий Третьим армейским корпусом генерал Андрей Билецкий. По его словам, Коновалец вернулся на землю, за которую сражался всю жизнь.

Что сказал Билецкий

По его словам, блестящий организационный гений Коновальца не знал благоприятных времен. Он формировался и реализовывался "в кислоте непреодолимых обстоятельств".

"Именно поэтому, когда в 2016 году "Азов" разрывали свои и чужие, а западная военная подготовка для нас была закрыта, я ни на мгновение не сомневался, чьим именем назвать военную школу для подготовки командных кадров. С тех пор через Военную школу имени Евгения Коновальца прошли тысячи сержантов и офицеров – не одного подразделения, а всей украинской армии. Дай Бог, там и будет закаляться хребет профессиональной украинской армии", – пишет он.

По мнению Билецкого, Украина вновь сталкивается со многими теми же внутренними недугами, что и во времена Коновальца, и к тому же, снова, как и тогда, идет война с Россией. Главным вызовом для Украины, по его словам, является шанс довести дело поколения Коновальца до конца.

"Не передать ее следующему поколению незавершенной. Не оказаться после войны в лагерях для интернированных и в эмиграции. Не оставить нашим детям очередной круг той же самой борьбы. (..) На этот раз мы обязаны разорвать временную петлю. Внутренние и внешние обстоятельства по-прежнему угрожающие. Но клянусь, мы воспользуемся этим шансом", – пишет он.

Напомним, 11 августа в Роттердаме на кладбище "Кроссвейк" эксгумировали останки Евгения Коновальца. Прах полковника планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

После эксгумации 13 августа его прах вернули в Украину. На родине Коновальца встретили с военными и государственными почестями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Зашково Львовской области прибыл памятник полковнику армии УНР Евгению Коновальцу. В течение 87 лет монумент находился на его могиле на кладбище Кросвейк в Роттердаме. Оригинальный памятник 1939 года будет храниться в музее-усадьбе Евгения Коновальца.

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