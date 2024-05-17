'Мы объединены, как никогда': Порошенко получил отличие NV 'Человек десятилетия'

Экс-президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко попал в топ-100 украинцев, играющих ключевую роль в Украине последние 10 лет. Политик был отмечен как "Человек десятилетия" в категории "Государственные деятели".

"Пятый президент Украины возглавил государство после побега Виктора Януковича. На фоне политической нестабильности и вооруженной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе он смог стабилизировать страну", – говорится в списке выдающихся украинцев по версии издания NV.

Издание создало список не по своему усмотрению. Выдающихся украинцев выбирали путем опроса среди экспертов из разных сфер – военных, волонтеров, бизнесменов, топ-менеджеров, лидеров общественного мнения, представителей культуры и журналистов. Их просили назвать украинцев, которые "определяли историю страны с 2014 по настоящее время".

Петр Порошенко, показавший фотографии этого мероприятия, сказал, что для него честь быть отмеченным в качестве государственного деятеля "рядом с другими видными людьми".

"С людьми в этом списке мы идем бок о бок уже много лет, работаем вместе. Еще 10 лет назад у нас не было поместной церкви. 10 лет назад у нас не было столь сильной армии. 10 лет назад даже NV выходило на русском языке. Только посмотрите, какой огромный путь мы прошли, все вместе", – предложил политик.

Порошенко отметил, что сегодня, когда РФ ставит под угрозу существование нашей страны, украинцы объединены как никогда.

"Сзади у нас уже десятилетие очень сложного пути, десятилетия трудностей и побед, десятилетия уроков и опыта. А впереди должна быть Победа и восстановление, и мы сделаем все для этого", – подчеркнул политик.