"Мы не проигрываем, а они не выигрывают": Зеленский объяснил ситуацию в войне с Россией. Видео

Украина точно не проигрывает в войне с Россией. А агрессор явно не выигрывает её.

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На фронте сохраняется сложная ситуация, однако РФ утратила инициативу. Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Что сказал президент

Отвечая на вопрос интервьюера о том, можно ли сказать, что Украина побеждает в войне с Россией, Зеленский отметил, что наше государство точно "не проигрывает".

"Не проигрывает. И это очень важно. Между нами говоря, победить – значит не потерять нашу страну и независимость. И с этой точки зрения мы побеждаем. Если оценивать реальную ситуацию на фронте, то главное – инициатива не находится в руках России", – подчеркнул президент.

Он также лаконично опроверг непрекращающиеся "победные" заявления Кремля.

"Мы не проигрываем. Они – не выигрывают", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский озвучил цифры потерь Украины и России в войне.

По его словам, потери РФ приближаются к 1 миллиону 600 тысячам, практически половина – около 700 тысяч – погибшие.

Что касается потерь Украины, президент назвал очень ориентировочные цифры – около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых, добавив, что оценить реальные потери очень сложно из-за большого количества пропавших без вести воинов.

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