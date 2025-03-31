'Мы едины в своей позиции': спикер Палаты громад Британии заверил в единодушии власти и оппозиции по поддержке Украины

В Британии у власти и оппозиции есть единодушное мнение в вопросе поддержки Украины в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением. Британские чиновники убеждены, что Украина заслуживает устойчивого и справедливого мира, и стоит сделать все возможное, чтобы Россия в дальнейшем больше не смогла напасть.

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Об этом сказал спикер Палаты громад Великобритании Линдси Гойл в понедельник, 31 марта, во время международного саммита "Буча-2025", передает Укринформ. Мероприятие было приурочено к третьей годовщине деоккупации Бучи в Киевской области, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали войска РФ.

Гойл отметил, что имеет три месседжа – от премьер-министра Британии, от лидера оппозиции и от крупнейшей партии меньшинства.

"Все они сказали в один голос: мы едины в своей позиции против российской агрессии. Мы не должны допустить вторжения в суверенное государство. Мы не должны допустить повторения произошедшего в Буче", – заявил он.

Спикер Палаты громад убежден, что Россию следует лишить возможности совершать агрессию, потому что она не остановится на Украине. Все континентальные страны Европы должны быть озабочены, отметил Гойл.

"Мы все хотим быть свидетелями прекращения огня, но оно должно быть устойчивым и касаться долговременной перспективы. Ведь я считаю, что народ Украины имеет право на свою территорию, на мир и свою демократически избранную власть. Это нас объединяет", – подчеркнул спикер.

По поводу возможного голосования в парламенте за отправку британского контингента в Украину Гойл отметил, что "ничто не разделяет парламент Британии".

Глава британского правительства Кир Стармер ранее отметил, что диктатор РФ Путин показал, что на самом деле не стремится быть добросовестным участником мирных переговоров. Он лишь на словах произносит обещания, не соблюдая их.

Кроме того, Стармер приветствовал тот факт, что Европа "мобилизуется" для мира в Украине. Политик подчеркнул, что это происходит "в масштабах, которые не видели десятилетиями".

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом полномасштабное российское вторжение в Украину. Политики согласились, что давление на российского диктатора Путина следует продолжать.

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