Мы должны выиграть эту войну, – Порошенко в Брюсселе напомнил, что Украина защищает восточные рубежи Евросоюза

Петр Порошенко в Брюсселе призвал западных союзников усиливать единый антипутинский фронт к победе над агрессором. Он напомнил, что Украина защищает восточные рубежи Евросоюза.

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Об этом он сказал, выступая на заседании Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС.

"Уже девять лет и четыре месяца длится российская агрессия против Украины. Почти 500 дней прошло с момента широкомасштабного вторжения в Украину. По данным Военного комитета НАТО, почти 90% российских сухопутных войск дислоцируются в Украине", - констатировал Порошенко.

"Мы должны понимать, насколько это важно для глобальной демократии и свободы. Несмотря на все вызовы, Украина продолжает бороться за выживание, за независимость, за нашу территориальную целостность, борется с отвагой, очень сильной мотивацией, с жертвенностью и успехом", - отметил п. президент.

"Вооруженные Силы Украины делают чудо. Мы не просто обороняемся – мы ведем сложную, но успешную контрнаступательную операцию в то время, когда у России больше войск. У России есть воздушное господство в украинском воздушном пространстве – но мы ей противостоим. В России артиллерийских боеприпасов уп' больше, но мы противостоим", - подчеркнул Порошенко.

"Это происходит благодаря мотивации Украины и поддержке наших партнеров. Так будет продолжаться до полной деоккупации украинских земель. Что значит победа Украины? Это должна быть деоккупация украинской земли и депутинизация Европы, депутинизация России и стабильная ситуация безопасности на континенте", - считает Петр Порошенко.

Он также пояснил, что тема и результат контрнаступательной операции будут зависеть как от эффективности украинской армии, так и от масштаба и скорости военной поддержки Запада.

"Именно победа Украины гарантирует мир на континенте и безопасность всего Свободного мира. Мы должны выиграть эту войну. И, пожалуйста, больше не используйте выражение, что Европейский Союз, НАТО, наши партнеры, будут с Украиной "до конца". Нет, мы вместе к победе. А украинская победа – это победа Европы и победа всего Свободного мира", – подчеркнул Петр Порошенко.