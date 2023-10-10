'Мы должны провести очень непростые реформы': Порошенко назвал членство в НАТО залогом победы Украины в войне

Принявший участие в Парламентской Ассамблее НАТО в Копенгагене Петр Порошенко в интервью журналистам заявил, что членство Украины в Альянсе является приоритетной целью для нашего государства и залогом победы в войне против российских агрессоров.

О деталях выступления политика на ПА НАТО и на многочисленных встречах с представителями союзников сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сейчас НАТО является приоритетной целью для Украины, поскольку мы пытаемся доказать, что без НАТО победы Украины в этой войне, полной, не будет. Мы пытались донести, что есть несколько факторов нашей победы. Фактор номер один – это оружие, потому что ни один из стандартов НАТО не предусматривает, когда наступательные операции проводятся без господства в воздухе, без качественной противовоздушной обороны, без дальнобойных ракет и без полного обеспечения дальнобойной артиллерии. На этом я предложил сконцентрироваться, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить поставки оружия", – подчеркнул Порошенко.

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Порошенко считает, что вторая задача – координация применения санкций. Не просто для того, чтобы привлечь кого-то к ответственности или наказать: в первую очередь, эффективность санкций измеряется обрезанием России возможности финансировать собственную армию.

"И третья цель – мы должны продолжить ту тенденцию, которую мы продемонстрировали на предыдущей сессии в Люксембурге. Депутаты должны четко поставить задачи своим правительствам, чтобы мы начинали работу по приему Украины в НАТО. Я задал этот вопрос на пленарной сессии и президенте Парламентской Ассамблеи НАТО , и первому заместителю Генерального секретаря НАТО Йенсу Столтенбергу Мирчи Джоане. Мы получили очень важный ответ, что НАТО готово и будет работать над этим вопросом", – отметил Порошенко.

По мнению лидера партии "ЕС", Украина должна со своей стороны выполнить домашнее задание. Эта домашняя задача – полная реализация соответствия Украины тем критериям, которые есть для того, чтобы вступить в НАТО и вступить в ЕС.

"Кстати, критерии называются Копенгагенскими и символически что переговоры проводятся именно здесь. Мы должны выполнить очень непростые реформы. Это верховенство права вместо верховенства силы или верховенства оружия. Это – демократия, это свобода слова, права человека. Это – абсолютно эффективная работа антикоррупционных органов, это статус PEPов. Это контроль использования бюджетных средств, в том числе и средств, которые нам предоставляют союзники и партнеры. Мы стараемся, чтобы эта задача была понятна всем без исключения политическим кругам в Украине для того, чтобы объединить усилия и решительно работать ", – отметил Порошенко.

Пятый президент также встретился с американским конгрессменом, главой Комитета по разведке Майклом Тернером, парламентариями Великобритании Алеком Шелбруком и Джейсоном МакКартни, бывшим Министром иностранных дел Литвы, депутатом Сейма Аудронюсом Ажубалисом, главой Комитета с Комитетом по международным отношениям парламента Эстонии Марком Михкельсоном.

"Отдельно состоялся разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Мне приятно было услышать, и об этом уже было официально объявлено, что 70 украинских военных включительно с пилотами, техниками, обслуживающим персоналом уже проходят обучение в Дании. Из них уже часть пилотов успешно сдала экзамены по английскому языку и приступила к тренировкам на тренажерах. А в целом Дания уже точно и гарантированно передает нам 19 F-16. И мы делаем все возможное, чтобы это произошло как можно раньше", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент использовал эту возможность для того, чтобы поблагодарить наших датских партнеров, поскольку в измерении соотношения помощи Украине с ВВП – Дания среди лидеров включая Норвегию и Швецию.

"Такое ответственное отношение сегодня характеризует позицию, когда львиная часть населения Дании почти 80% твердо стоит за помощь Украине. Сегодня Украина является фактором, который держит и цементирует единство датских политических сил и датского народа", – резюмирует Порошенко.