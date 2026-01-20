'Мы должны лучше поддерживать Украину': немецкий депутат призвал начать обучение военных ВСУ использованию ракет Taurus

Украина является первой линией обороны Европы. Поэтому европейские страны должны увеличить поддержку Киева для остановки российского террора, в частности начать подготовку украинских военных к использованию ракет Taurus.

Об этом заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. Он подчеркнул, что всесторонняя поддержка Украины значительно выгоднее для Европы.

"Мы можем и должны делать больше, чтобы остановить террор России и лучше поддерживать Украину. Германия, например, может немедленно начать подготовку к использованию Taurus, а мы все вместе – мобилизовать ресурсы, чтобы обеспечить украинское население энергией. Европе нужна Украина. В границах 1991 года", – подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что Европа может остановить террористическое государство Россию только вместе с Украиной.

"Украина – это первая линия обороны Европы. Сейчас она находится в одном из самых сложных этапов, что усиливается целенаправленными и жестокими атаками России этой зимой, а также потому, что европейцы слишком долго ждали действий США, а ключевые государства, такие как Германия, делают слишком малый вклад по сравнению со своим ВВП, являются слишком нерешительными и постоянно прибегают к псевдопереговорам", – заявил Кизеветтер.

Немецкий депутат подчеркнул, что всесторонняя поддержка Киева значительно выгоднее для Европы, а победа Украины является ключевым элементом для сохранения геополитической и геоэкономической релевантности ЕС.

"Если Украину сдадут, организовать безопасность перед империалистической Россией станет в разы труднее и дороже для нас. Поддержка Украины всеми возможными средствами гораздо экономически выгоднее для нас как Европы, а победа Украины важна, если мы, как ЕС, хотим оставаться актуальным геополитическим и геоэкономическим игроком", – отметил Кизеветтер.

При этом он объяснил партнерам, что президента США Дональда Трампа не интересует безопасность Европы, он преследует собственные интересы.

"Но мы, как европейцы, должны быть обеспокоены, когда важнейшую страну Европы с точки зрения политики безопасности – Украину и ее сильнейшую армию бомбят до основания. Потому что это вредит нашим интересам безопасности", – подчеркнул Кизеветтер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает возможности поставки ракет Taurus Украине, но этот вариант как был, так и "остается на столе". Политик подчеркнул, что украинским военным необходимо обучаться минимум полгода, чтобы освоить эту систему, и такая подготовка еще не начиналась.

