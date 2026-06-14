"Мы должны достойно завершить войну": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие международные саммиты должны завершиться конкретными решениями в поддержку Украины. Ключевыми темами переговоров с союзниками станут укрепление обороноспособности государства, ужесточение санкций против России и гарантии долгосрочной безопасности.

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Россия продолжает систематические атаки на украинские города, населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

Только за последнюю неделю оккупанты применили против Украины 1920 ударных беспилотников, 1790 управляемых авиационных бомб и 17 ракет различных типов.

На этом фоне Украина работает над усилением международной поддержки и готовится к серии важных переговоров с союзниками. Эффективное противодействие российским атакам требует увеличения возможностей украинской противовоздушной обороны и дополнительных ресурсов для защиты населения.

Отдельно президент отметил важность развития украинских дальнобойных возможностей и расширения сотрудничества с партнерами в рамках формата Drone Deals, который предусматривает поддержку производства и поставок беспилотных систем.

Также среди приоритетов Киева остается дальнейшее усиление санкционного давления на Россию. Только сочетание военной поддержки, международного единства и экономических ограничений способно заставить Москву прекратить агрессию и создать условия для достижения справедливого и прочного мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к открытию шести кластеров по вступлению в Европейский Союз. Он рассчитывает, что этим летом Киев сможет достичь большего прогресса в нашей европейской интеграции.

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