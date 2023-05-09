'Мы дали четкий сигнал Альянсу': стало известно, при каких условиях Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский посетит саммит Североатлантического альянса, который состоится в начале июля 2023 года только на условиях официального визита. Страны НАТО не должны быть ведомы позицией лишь одной Венгрии, которая "на подпевках" у Кремля всячески блокирует участие украинской стороны в мероприятиях оборонного союза.

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Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона UA Разом. Учитывая непреклонность Будапешта, Зеленский был приглашен в качестве не официального гостя.

"Но это не то, что выглядит вообще возможным. Мы дали четкий сигнал Альянсу, что это должен быть официальный формат встречи. И он будет", – заметила чиновница.

Напомним, что сам Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве по перспективе своего участия в саммите Североатлантического Альянса. В диалоге лидер нации подчеркнул, что украинцы и весь мир не поймут лидеров Блока, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Столтенберг анонсировал вопрос Украины во время летнего саммита в Вильнюсе. В частности, члены Альянса планируют согласовать многолетнюю программу для нашей страны.

"Поскольку в более опасном мире мы должны инвестировать больше и лучше в нашу оборону, а также оказывать содействие украинской стороне", – подчеркнул он.