'Мы будем поддерживать украинцев': глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Киев. Фото

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла в Киев с официальным визитом. Дипломат пообещала непоколебимую поддержку украинцам со стороны Берлина.

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Как сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel, Бербок прибыла в столицу Украины утром на специальном поезде. Изначально визит держался в секрете по соображениям безопасности.

Глава МИД Германии заверила Украину в поддержке ввиду надвигающейся третьей зимы войны и продолжающихся атак России на инфраструктуру.

В начале своего "визита солидарности" она заявила, что Германия "вместе со многими партнерами по всему миру твердо стоит на стороне Украины".

"Мы будем поддерживать украинцев до тех пор, пока они в нас нуждаются, чтобы они могли идти своим путем к справедливому миру", – сказала Бербок.

Спустя почти тысячу дней полномасштабного вторжения РФ онаоценила стойкость украинцев, "хотя массированные российские авиаудары по гражданской инфраструктуре, наступления в Харьковской области и на Донбассе, а также северокорейская помощь оружием еще больше обостряют ситуацию".

Бербок добавила, что глава Кремля Владимир Путин хочет сломить людей своей войной на истощение.

Этой жестокости "мы противопоставляем нашу человечность и поддержку", поскольку украинцы также защищают свободу каждого в Европе, заявила дипломат.

"На протяжении почти тысячи дней путинская война потрясает повседневную жизнь украинцев, но не их мужество и надежду на безопасную жизнь в свободной Украине", – сказала Бербок.

Помощь Украине в связи с зимой

Защита накануне зимы, который Германия недавно расширила за счет дополнительных 170 млн евро на экстренную поддержку энергетики, является ответом на разрушенные тепловые электростанции и линии электропередачи, пояснила Бербок.

Ответом на еще больший террор "Шахедами" со стороны России станет усиление противовоздушной обороны, "каждая отдельная система ПВО имеет значение".

По словам главы МИД Германии, Путин хотел раз и навсегда отделить Украину от Европы, но сегодня страна ближе к ЕС, чем когда-либо.

"Мы поддерживаем смелые шаги курса реформ и продолжаем поощрять их, особенно в борьбе с коррупцией и свободой СМИ", – заявила Бербок.

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