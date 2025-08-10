'Может стать шагом вперед': The Sunday Times оценила перспективы встречи на Аляске и указала на главный вызов для Украины

Пока Вашингтон готовит встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, в экспертной среде усиливается скепсис относительно возможности достижения прорыва в вопросе завершения войны на саммите на Аляске. Не добавляет оптимизма ни непредсказуемость Трампа, ни неуступчивость Путина.

При наилучшем развитии обстоятельств от встречи на Аляске можно ждать не завершения войны, а лишь начала пути к убеждению Кремля согласиться на длительный мирный процесс. Такое мнение высказал британский политолог, один из ведущих экспертов по России, профессор Марк Галеотти в статье для газеты The Sunday Times.

Встреча на Аляске: в чем заключается план

Галеотти отмечает, что после визита в Москву спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, где тот встретился с Путиным, советник диктатора по внешней политике Юрий Ушаков был "характерно молчаливым". Описывая результаты встречи, он ограничился общей фразой: мол,"американцы сделали предложение, которое мы считаем вполне приемлемым".

И СМИ взорвались инсайдами относительно того, что же могло включать это предложение.

В частности, польское издание Onet писало, что привезенное Уиткоффом в Москву предложение Вашингтона включало прекращение огня, фактическое признание территориальных достижений России и отмену большинства санкций США против России, возможно, связанных с определенным привилегированным доступом к российской нефти и газу для американских компаний.

Подобное предложение, считает политолог, соответствует общей политике Вашингтона сегодня. Ведь оно помогло бы реализовать "личный приоритет" Трампа и прекратить убийства в Украине. К тому же, при таком сценарии об официальном мирном договоре речь бы не шла, поэтому оккупированные Москвой украинские территории не пришлось бы признавать российскими: вопрос просто отложили бы на 49 или 99 лет.

В то же время подобный сценарий дал бы не только крайне необходимое облегчение российской экономике, но и обеспечил бы Трампу "особый доступ к российским природным ресурсам": его особый интерес к теме уже засвидетельствовало соглашение с Украиной по полезным ископаемым.

Дальнейшие утечки информации и неофициальные брифинги добавили к описанной Onet картине новые "штрихи": американское предложение также могло включать пункт о выводе Киевом своих войск с части территории, которую россияне не смогли захватить – и отказ от них в пользу агрессора.

Об "определенном обмене территориями" упоминал и сам Трамп. Подобный подход, отмечает Галеотти, означает требование к Украине отказаться от тех частей Донецкой и Луганской областей, которые остаются под ее контролем. Взамен она получит только прекращение огня и призрачные обещания будущего мирного соглашения.

Согласится ли на план Трампа Путин

Если инсайды западных СМИ относительно содержания американского предложения Москве соответствуют действительности – это является настоящим "подарком для Путина", считает Галеотти. Даже если реальный план имеет некоторые различия с тем, каким он выглядит из текущих публикаций – Кремль все равно будет выдавать его как свой триумф, как победу не только над Украиной, но и над "враждебным блоком НАТО", для которого Украина была "марионеткой".

С облегчением соглашение встретят и те технократы в российском правительстве, которые в последнее время все громче пытаются предупредить Путина о критической ситуации в экономике.

А там, отмечает Галеотти, ситуация действительно кризисная. Только с января по июль ключевая статья доходов российского бюджета – продажа нефти и газа – сократилась на 18,5%.

На этом фоне на днях российское Министерство финансов признало: за этот же период дефицит бюджета РФ достиг 4,88 триллиона рублей – при заложенном в бюджет годовом дефиците в максимум 3,8 триллиона рублей.

Неудивительно, что аналитический центр Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предупреждает, что хотя рецессия еще не неизбежна, вероятно, что до октября предупредительные сигналы будут четкими.

Однако на Путина все эти факторы особого впечатления не производили: до сих пор российский диктатор не демонстрировал никаких признаков готовности к компромиссу. Он требует, чтобы Украина отказалась от неоккупированных частей своих же регионов, которые он вписал в российскую конституцию, не контролируя их, официально отказалась от будущего членства в НАТО и ограничила численность своей армии.

По мнению Путина, Россия до сих пор побеждает на поле боя. В июле россияне оккупировали более 550 км, что немного больше, чем месяцем ранее. Свою роль здесь сыграл переход россиян от фронтальных атак к тактике окружения населенных пунктов.

Такие же "мелочи", как потери личного состава (а они остаются сверхвысокими), Кремль никогда не смущали. Ведь, по данным командующего ВСУ Александра Сырского, ежемесячно Москва набирает на 9 тыс. новобранцев больше, чем теряет на поле боя, тогда как Украина испытывает дефицит личного состава. Поэтому, отмечает Галеотти, Путин может считать, что ему не нужно воевать вечно – достаточно лишь поддерживать такой темп вербовки до исчерпания мобилизационного потенциала Украины.

Приемлем ли план Трампа для Украины

Несмотря на то, что Трамп не против участия в саммите на Аляске президента Украины Владимира Зеленского, Кремль это категорически отверг. Пусть даже сам Путин уже не упоминал о "нелегитимности" украинского президента, ограничившись утверждением, что встреча с Зеленским возможна", но "должны быть выполнены определенные условия, и, к сожалению, мы еще далеки от создания таких условий".

Поэтому президента Зеленского на саммит не пригласили.

Впрочем, отмечает Галеотти, Трамп не сможет просто отдать России украинскую землю. И президент США, считает он, "ошибался бы, если бы предположил, что Украина — и Европа — будут вынуждены принять все, о чем он и Путин договорятся".

"Однако Европа сталкивается с перспективой либо денонсировать соглашение Трампа, напомнив ему о его давнем убеждении, что "Европейский Союз был создан для того, чтобы обмануть Соединенные Штаты", либо покорно принять его условия, подрывая усилия, направленные на то, чтобы блок выглядел как надежная, независимая геополитическая сила", – пишет эксперт.

Для Украины отказ от 20 процентов своей территории и 7 процентов населения, которые сейчас находятся под контролем России, был бы болезненным, не говоря уже о том, чтобы уступить отдельные части восточной Украины, которые она все еще удерживает. Зеленский уже предупредил, что "украинцы не отдадут свою землю оккупантам", а конституция исключает любую законную сдачу территории.

И хотя слухи о плане "земля в обмен на мир" обходят это, сосредотачиваясь только на фактическом контроле, а не на формальном изменении границ, все еще трудно понять, отмечает Галеотти, как Зеленский мог бы это принять или политически пережить такое ослабление.

"Чтобы Киев вообще рассматривал возможность одобрения такой явно несправедливой сделки (такой, которая также предусматривает отказ от требований по репарациям), Зеленскому нужно будет убедиться, что Запад не оставит Украину беззащитной и в руинах", – отмечает эксперт.

В то же время он, ссылаясь на соцопросы, констатирует рост усталости украинцев от войны: согласно недавнему опросу Gallup, 69% наших соотечественников сейчас выступают за скорейшее заключение мирных договоренностей, и только 24% выступают за продолжение боевых действий до победы в войне.

По словам одного из украинских дипломатов, "некоторые украинцы будут бояться, что отказ от любого соглашения, предложенного Трампом, будет означать, что мы снова столкнемся с опасностью того, что Соединенные Штаты отвернутся от нас, но другие будут использовать это как повод для принятия соглашения, которое, как они знают, является позорным, потому что они устали от войны".

Впрочем, как бы там ни было, но информацию о предложении США Киев встретил с гневом и возмущением, без намека на оптимизм.

Как сделать соглашение прочным

Галеотти подчеркнул, что перспективы любого соглашения будут зависеть от механизмов, принятых для его обеспечения и поддержки послевоенной Украины. И вторжение РФ в Грузию в 2008-м, аннексия украинского Крыма и гибридная война на Донбассе с 2014-го, сокрытие Москвой сбития рейса MH17 малайзийских авиалиний и российская кампания убийств и диверсий на Западе не внушают доверия к договоренностям с Путиным.

Поэтому, отмечает эксперт, для прекращения огня понадобится развертывание наблюдателей на территории Украины. После этого необходимо будет принять меры для наказания за любое нарушение режима прекращения огня, включая "быстрое восстановление" полных санкций.

Некоторые представители Европейской комиссии также предполагают, что 183 миллиарда евро российских активов, замороженные в финансовой системе Euroclear, могут быть удержаны как "гарантия добросовестности", которая будет передана Украине, если Москва нарушит свои обязательства.

Также Киев будет настаивать, чтобы международные наблюдатели на местах препятствовали любому нарушению режима прекращения огня. Маловероятно, что это будет "коалиция желающих", ведь Путин не собирается соглашаться на европейские войска в этой роли.

США также вряд ли предложат "защиту", которая требовала бы развертывания американских войск. Ведь речь идет, по сути, о готовности начать войну в случае, если россияне будут атаковать эти контингенты.

"Вместо этого эту роль, возможно, придется выполнить силам ООН или силам, укомплектованным из якобы нейтральных государств, таких как Индия и Бразилия (которые, кстати, особенно сильно пострадали от тарифов Трампа). Однако абсолютно важным было бы быстрое инвестирование не только в восстановление истощенных вооруженных сил Украины, но и в развитие отечественной оборонной промышленности, чтобы страна могла защитить себя от любого будущего нападения России. Членство в НАТО или Европейском Союзе дает гарантии взаимной поддержки, но они все еще очень далеки от реальности, и в Киеве существует понятный скептицизм относительно того, что двусторонние обещания поддержки могут сдержать Путина", – пишет Галеотти.

В Киеве понимают, что никто не хочет отправлять свои войска погибать в Украине. Поэтому единственный реалистичный путь – сделать так, чтобы в Кремле точно знали, что если полезут снова – "разбитым носом" не отделаются. Поэтому крайне важно развивать производство не только дронов и систем противовоздушной обороны, но и ракет дальнего радиуса действия отечественного производства, способных поражать российские города и инфраструктуру без необходимости в чьем-то одобрении.

Есть ли шансы на завершение войны прямо сейчас

То, что сейчас удастся остановить войну – крайне сомнительно. Несмотря на заявления Трампа о раздражении Путиным последний так и не почувствовал никакого давления со стороны США.

Сейчас российские "ястребы" в окружении Трампа, особенно государственный секретарь Марко Рубио, похоже, пытаются минимизировать уступки Путину, считая, что Уиткофф слишком много уступил ради достижения соглашения.

Да и о чем бы ни договорились Путин с Трампом на Аляске, это соглашение должен принять Киев.

"Возможно, вместо этого будет принята какая-то гораздо более ограниченная мера, например, временный мораторий на взаимные авиаудары большой дальности. Этого может быть достаточно, чтобы Трамп почувствовал, что его честь сохранена, и одновременно это даст России передышку от высокоэффективных украинских атак на ее инфраструктуру", – отметил Галеотти.

Однако, убежден он, если Путину удастся и дальше оттянуть любые серьезные действия США в отношении России, да еще и вырваться из изоляции путем встречи с Трампом – он уже одержит победу. А если диктатор еще и сможет убедить Трампа, что именно Украина, а не Россия, лишает его желаемого политического триумфа, тогда появится шанс отвлечь США от Киева.

"Несмотря на все неизбежные опасения относительно этого поспешного саммита и потенциального "сливания" Украины, дипломатия имеет ценность. Западные страны относились к диалогу с Россией как к награде за хорошее поведение, а не к необходимости в опасные времена. Сейчас меньше открытых каналов для коммуникации, чем в худшие дни холодной войны. Даже временное прекращение огня дало бы украинцам, которые находятся в затруднительном положении, определенную передышку, хотя стоит провести настоящее стресс-тестирование заявленной преданности Путина соглашению, даже если это только для того, чтобы подорвать его пропаганду. Этот саммит может не принести мира в наше время. Но он может стать шагом вперед, если откроет путь к условиям, которые сможет принять Киев, подкрепленных долгосрочным обязательством защищать Украину от любой будущей российской агрессии", – резюмировал Галеотти.

