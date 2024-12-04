'Может изменить глобальные обстоятельства': Зеленский обсудил с Будановым ситуацию в Сирии и Грузии. Видео

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о намерениях государства-агрессора России на ближайшее время. Глава государства обсудил с главным разведчиком Украины ситуацию в Сирии и Грузии.

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Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении в среду, 4 декабря. Президент также обратил внимание на инвестиции в инфраструктуру и выплату украинцам помощи по программе "єПідтримка".

Ситуация в Сирии

Глава государства обсудил с руководителем ГУР, как изменение расстановки сил в Сирии может повлиять, в частности, и на войну в Украине.

"Буданов доложил по поводу российских намерений на ближайшее время и по ситуации в Сирии – то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства", – отметил Зеленский.

Ситуация в Грузии

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодняшние власти в Грузии толкают страну на очевидную зависимость от России. Президент отметил, что то, как в Москве хвалят эти грузинские власти в Грузии, четко показывает, на кого они работают.

"Сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что поручил подготовить соответствующие санкционные решения по отношению к нынешнему правительству в Грузии.

"Зимова єПідтримка"

Президент отметил, что уже почти 5 млн заявок поступило от украинцев на выплату 1 тысячи в рамках программы "Зимова єПідтримка". С сегодняшнего дня к программе присоединилась "Укрпочта", что позволит получить поддержку еще 2 млн гражданам.

Западные инвестиции в энергетику

Зеленский заявил, что партнеры одобрили инвестиции Украине в объеме 1,3 млрд евро, которые пойдут на энергетику.

"Обсудили сегодня и работу с Европой – Европейским банком реконструкции и развития. Партнерами одобрены инвестиции – объем миллиард триста миллионов евро; это средства на инфраструктуру, логистику, в том числе это энергетика", – сказал президент.

Также он сообщил о координации работы правительства по отопительному сезону на декабрь, особенно с прифронтовыми регионами.

Президент поздравил украинских воинов с Днем ракетных войск и артиллерии

Владимир Зеленский встретился с воинами ракетных войск и артиллерии и вручил государственные награды.

"Боевые "Кресты" и почетные знаки отличия "За мужество и отвагу" 107-й реактивной артиллерийской бригаде – Кременчугской бригаде, а также – 15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки "Черный лес". – Спасибо вам, воины!" – сказал президент.

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