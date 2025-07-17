'Можем быстро захватить Калининградскую область': командующий войсками США в Европе представил план обороны восточного фланга НАТО

Армия США и ее союзники по НАТО начинают реализацию нового плана "Линия сдерживания на восточном фланге". Его целью является усиление наземных возможностей и повышение военно-промышленной совместимости в рамках Альянса.

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Такое заявление сделал командующий армии США в Европе и Африке Кристофер Донахью на первой конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене (Германия). В качестве примера военный отметил, что Калининград (Россия) имеет ширину примерно 47 миль и окружен НАТО со всех сторон. Поэтому армия и ее союзники теперь имеют возможность"уничтожить это с земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать".

"Мы уже это спланировали и уже разработали. Проблема массы и импульса, которую создает для нас Россия. И мы разработали возможности, чтобы убедиться, что мы можем остановить эту проблему", – сказал Донахью.

Кроме того, региональные планы разрабатываются уже некоторое время, но армия вместе с НАТО сначала сосредотачивается на странах Балтии, "чтобы попытаться понять, как на самом деле сделать так, чтобы промышленность и страны точно знали, какие требования. В конце концов, это теперь известно как Восточная фланговая линия сдерживания".

По словам генерала Кристофера Донахью, в рамках плана противодействия российским угрозам и обеспечения масштабируемого глобального сдерживания, армия и ее союзники по НАТО срочно разрабатывают стандартизированные системы, основанные на данных, совместные пусковые установки и облачную координацию.

"Мы наблюдаем, как все это уже реализуется в Украине. Мы научились уничтожать зоны A2AD с земли, и теперь можем сделать то же самое в любом направлении", – подчеркнул генерал.

Также план включает систему обмена данными. НАТО уже приобрело эту систему, сказал Донахью, имея в виду свой выбор системы Maven Smart System от Palantir, платформы искусственного интеллекта от Palantir, которая принимает огромные объемы данных и быстро анализирует информацию, чтобы помочь военным командирам принимать решения.

"Мы уже точно знаем, что нам нужно делать с облаком, и мы точно знаем типы фактических беспилотных систем, бригад, всего остального, что нам для этого нужно", – сказал Донахью.

В частности, армия США хочет, чтобы эти возможности были совместимыми с партнерами НАТО. В рамках этой программы союзники ускоренными темпами разрабатывают стандартизированные цифровые системы, единые пусковые установки и облачную архитектуру координации, что позволит эффективнее сдерживать угрозы со стороны России.

Ранее сообщалось, что НАТО не способно эффективно функционировать без Соединенных Штатов – по меньшей мере пока. Об этом прямо говорит контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

По его словам, чтобы Альянс смог выстоять в случае выхода Америки, Европа должна сделать то, на что до сих пор не решалась: взять оборону континента в собственные руки, а Германия – стать настоящим лидером.

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