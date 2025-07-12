Ожидается, что страна-агрессор Россия увеличит производство оружия большой дальности. Для того, чтобы сдерживать РФ от нападения на Европу, НАТО потребуется больше ракет большой дальности в своем арсенале.

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Об этом Reuters сказал генерал-майор Джон Рафферти. Он недавно завершил службу на должности командующего 56-го артиллерийского командования армии США в немецком городе Майнц-Кастель, который готовится к временному развертыванию американских ракет дальнего радиуса действия на европейской территории с 2026 года.

По словам Рафферти, эффективное использование Россией ракет дальнего радиуса действия в войне в Украине убедило западных военных в их важности для уничтожения командных пунктов, транспортных узлов и пусковых установок далеко в тылу врага.

"Российская армия сегодня больше, чем была в начале войны в Украине. И мы знаем, что они собираются продолжать инвестировать в ракеты дальнего радиуса действия и современные средства противовоздушной обороны. Поэтому усиление потенциала Альянса является очень и очень важным", – отметил военный.

В статье сказано, что война в Украине подчеркнула значительную зависимость Европы от Соединенных Штатов в вопросе поставок ракет дальнего радиуса действия. Фабиан Хофманн, научный сотрудник Университета Осло, который специализируется на ракетах, подсчитал, что США обеспечивают около 90% ракетных сил и средств дальнего радиуса действия НАТО.

"Силы и средства дальнего радиуса действия имеют решающее значение в современной войне. Вы очень, очень не хотите оказаться в таком положении, как Украина (без такого оружия) в первый год (войны). Это ставит вас в крайне невыгодное положение", – сказал он.

Осознавая эту уязвимость, европейские страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону. Некоторые страны Европы имеют собственные ракеты большой дальности, но их количество и дальность действия ограничены.

Европейские крылатые ракеты воздушного базирования, такие как британская Storm Shadow, французская Scalp и немецкая Taurus, имеют дальность полета несколько сотен километров. Французская Missile de Croisiere Naval (MdCN) морского базирования может преодолевать расстояние более 1000 км. Все они построены европейским производителем вооружений MBDA, который имеет филиалы в Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Тем временем американские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких тысяч километров.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия, которая развязала войну в Украине, имеет целью ослабить Европу и разрушить НАТО. Европейским странам стоит отреагировать на агрессию Кремля, несмотря на уровень помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар

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