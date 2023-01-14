Первый замглавы администрации президента Путина Сергей Кириенко вместе с секретарем правящей партии в РФ "Единая Россия" Андреем Турчаком посетили временно оккупированные российской армией украинские территории. Понятно, что вблизи линии фронта они не были, но приехали подбодрить оккупационную администрацию и пятую колонну, показывая, что о них Кремль не забывает.

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На Рождество, которое празднует Московская церковь, представители Кремля находились в Севастополе, временно оккупированном с марта 2014 года. Кириенко назвал нехристианским поведение украинских властей, поскольку официальный Киев отклонил предложение Владимира Путина о прекращении огня 6-го и 7-го января этого года. Так что якобы христианский Кремль, который каждый день убивает мирных жителей Украины и обстреливает ракетами исключительно гражданскую энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинское население без электричества, воды и отопления и миллионы граждан Украины погибли в суровых зимних условиях, обвинил украинский народ, который полностью поддержали решение своего политического руководства, не принимать инициативу матёрого волка в овечьей шкуре то бишь Путина.

Понятно, что объявление временно оккупированных областей Украины составной частью Российской Федерации является преступлением войны в Украине, и вси виновные, как и инициаторы гитлеровской аннексии Австрии в 1938 году, будут наказаны международным судом, для чего будут применяться нормы международного права, осуждающие любые попытки захвата чужой территории. Интересно, что в конце 1980-х – начале 1990-х Сергей Кириенко был главой обласной комсомольской молодежной организации Горьковской области (ныне Нижний Новгород) и постоянно посещал различные собрания воинствующих атеистов, которые были одним из столпов идеологической системы Советского Союза.

Теперь Сергей Кириенко хочет представить себя мирным христианином, хотя известно, что именно он лично выступил с предложением о обстрелах ракетами украинской энергетической инфраструктуры вместо военных объектов. Дело в том, что Кириенко прекрасно понимает все энергетические тонкости, так как был министром энергетики РФ ещё во времена Бориса Ельцина. Позже он был главой "Росатома" и руководил отраслью атомной энергетики Российской Федерации. Именно поэтому этот христианин посчитал более эффективным для неандертальского Кремля уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру вместо военной.

Владимир Путин, как давний сотрудник Zлогласного КГБ, защищавшего устои атеистического Советского Союза, на самом деле не верит в Бога и лишь два раза в год приходит в пустой храм, как на работу в Кремль, чтобы показать простым россиянам, что он разделяет с ними христианские ценности. Московский патриарх Кирилл, который также был агентом КГБ, назвал весь соседний народ детьми Сатаны и призвал российскую армию убивать украинцев, которые сопротивляются или не принимают московскую оккупацию. Таким образом, КГБ стал инициатором рождественского перемирия на два дня, когда Москве нужно было хоть как-то стабилизировать боевой дух после потери полутысячи российских солдат в Макеевке на Донбассе, игрой случая, расставшихся с жизнью во время прослушивания новогодних поздравлений Владимира Путина. Фактически, правитель Кремля отправил полтысячи ново мобилизованных граждан России в вечную тьму под Новый год, отдав приказ об антихристианском нападении на соседний православный народ.

Андрей Турчак несколько моложе Кириенко и не был активным членом коммунистической молодежи Советского Союза. Его отец был генеральным директором крупного завода, работавшего на нужды советской армии в Ленинграде. Когда наступил распад Советского Союза, в России началась великая приватизация, а фактически разграбление государственных предприятий частными лицами. Это была эпоха бандитского Петербурга. Поэтому отец Андрея Турчака быстро придумал план приватизации огромной государственной компании в частную, где он и члены его семьи получили контрольный пакет акций. Таким образом, в один момент семнадцатилетний Андрей Турчак стал очень богатым человеком. Члены семьи понимали, что они не могут рисковать своим новым огромным богатством от многочисленных опасных агрессивных крыс бизнеса, которые часто отбирали собственность у тех, кто первым придумал как забрать бывшее государственное имущество себе. Так семья Турчак делегировала юного Андрея в большую политику. Конечно, он вступил в партию власти и одновременно выполнял работу для семейной компании, которая ещё несколько лет назад была огромным государственным предприятием. Отец Андрея лично знал Владимира Путина еще со времен бандитского Петербурга, вместе с которым проводил экспорт высокотехнологичных товаров военного назначения, пользующихся спросом на международных рынках, так как будущий глава Кремля заправлял делами огромного города во всей внешней торговли.

Сергей Кириенко и Андрей Турчак побывали на Арабатской стрелке, которая узкой полосой суши соединяет Крым с континентальной территорией рядом с городом Геническ. Всего несколько десятков метров морского пространства отделяют этот полуостров от Геническа. Кто-то в Кремле придумал построить на этом почти необитаемом пространстве город с населением в 30 тысяч человек. Москва планирует возвести город на морском побережье украденных у Украины территориях для выходцев из далёких регионов России, которые будут платить большие деньги, чтобы приехать и жить новых в комфортных климатических условиях. Только кремлёвские чиновники не знают, что эта стрелка появилась на свет всего 500 лет назад в результате катастрофического землетрясения в Крыму. Из-за беспрецедентного стихийного шторма на Азовском море образовался узкий 80-километровый участок от начала Керченского полуострова, разделяющего Чёрное и Азовское моря, до северо-западного побережья Азовского моря. Арабатской стрелки ещё не было на картах 15 века и лишь позже он появилась…

Владимир Путин считает, что будет править Россией вечно. Но для сравнительно пожилого человека это, действительно, относительная категория. Москве, как и Крыму, вскоре грозит катастрофическое землетрясение, но не природного, а военно-политического характера. Останутся ли целы Кремль или Крымский мост неизвестно, но Путина точно не будет.