США остаются приверженными мирному урегулированию войны в Украине, но рассматривают и другие варианты, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио выступил на заседании Совета Безопасности ООН во вторник в Нью-Йорке. Он отметил, что урегулирование войны России против Украины является одним из самых сложных вызовов современности и заявил, что терпение президента США Дональда Трампа имеет пределы. Американская администрация, по словам Рубио, готова прибегнуть к новым санкциям, чтобы принудить Россию к миру.

Об этом сообщил собственный корреспондент Укринформа из зала заседаний Совета Безопасности ООН. "Чрезвычайно сложным вызовом оказалась война в Украине – война между Россией и Украиной", – подчеркнул госсекретарь США.

Новая волна дипломатии

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон уже потратил огромное количество времени и ресурсов на дипломатические усилия. Он пояснил, что президент Трамп и его команда провели встречи в Турции, Саудовской Аравии, на Аляске и десятки телефонных переговоров.

"Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать этот конфликт, который не может завершиться военным путем. Он закончится за столом переговоров", – сказал он. Госсекретарь напомнил, что человеческие потери от российско-украинской войны являются "потрясающими" и что США прилагают максимум усилий, чтобы приблизить момент мира.

Сигналы Вашингтона Москве

По словам Рубио, президент США проявил "чрезвычайное терпение", воздерживаясь от новых санкций против России, однако это терпение не является безграничным.

"Президент очень терпеливый, но оно не бесконечно. Мы вступили в период, который может привести к эскалации", – подчеркнул госсекретарь. Он добавил, что у Вашингтона есть возможность поставлять Украине оборонительное и наступательное вооружение, чтобы усилить ее защиту.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон играет роль посредника в войне между Украиной и РФ и если он введет санкции против России, эта роль исчерпает себя – и война продлится еще два года. По словам главы Госдепа, в определенный момент Соединенные Штаты могут изменить свою роль посредника на другую.

