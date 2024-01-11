10 января США созвали заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения проблемы поставки России северокорейских ракет. Уже подтверждено применение Москвой баллистических ракет из Северной Кореи для атак на украинские города.

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Россия стала зависимой от внешнего снабжения боеприпасами, а террористические и диктаторские режимы превратились в спонсоров российской агрессии против Украины. Украина благодарна США за поддержку в Совбезе ООН и других международных площадках в деле выявления, разоблачения и противодействия попыткам Москвы вооружаться для ведения агрессивной войны.

Северокорейский режим прибег к эскалации на линии разграничения с Южной Кореей и открыто угрожает войной государствам Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом Россия откровенно пренебрегает своими обязанностями постоянного члена Совета Безопасности ООН: ведет захватническую войну и помогает подготовке других диктаторских режимов к новым агрессивным войнам. В этой связи главы министерств иностранных дел 47 стран в совместном заявлении осудили снабжение Северной Кореей баллистических ракет России. Заявление подписали, в частности, представители США, Великобритании, Австралии, Германии, Канады, а также Евросоюза.

В нём отмечается, что передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения. Использование Россией баллистических ракет КНДР в Украине также предоставляет КНДР ценную техническую и военную информацию, а передача баллистических ракет вместе с любым другим оружием и связанными материалами из КНДР в Россию нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН. Кроме того, в документе отмечается, что пока Россия запускает волны ракет и беспилотников против украинского народа, будет продолжена поддержка Украины. Министры иностранных дел 47 стран призвали КНДР ответить на многочисленные и подлинные предложения вернуться к дипломатии, а также к политике крепкого мира на Корейском полуострове и призвали КНДР и Россию придерживаться соответствующих резолюций Совбеза ООН и немедленно прекратить все нарушающие их действия.

Между тем, российские оккупанты снова применили несколько баллистических ракет из Северной Кореи против Украины. Это произошло 6 января, как это они делали 29 декабря и 2 января. Об этом рассказал высокий представитель Совета национальной безопасности США.

По словам Д.Кирби, США всё ещё оценивают последствия этих ударов. Постоянный представитель Словении при ООН С.Жбогар во время заседания Совбеза заявил, что пока в Украине идёт война и гибнут гражданские, нельзя говорить о "усталости". Мы должны называть агрессию тем, чем она есть. Российская агрессия против Украины, которую Словения решительно осуждает, продолжает откровенно нарушать Устав ООН, международный правопорядок, права человека и гуманитарное право, – заявил Жбогар. Постоянный представитель Франции в ООН Н. де Ривьер заявил, что Париж и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российского агрессора.

Россия наносит удары по гражданским и отказывается предоставлять гуманитарным группам доступ на контролируемые территории. Поэтому Франция и в дальнейшем будет твердо поддерживать украинский народ, чтобы дать ему возможность воспользоваться правом на самозащиту в соответствии с Уставом ООН.

10 января также прошло заседание Совета Украина-НАТО. Его созвали на фоне активизации массированных российских ракетных атак украинских мирных городов. Встреча на уровне послов в Брюсселе внеплановая. В НАТО подчеркнули, что атаки окупантов являются очередной демонстрацией попыток российского диктатора Владимира Путина сломить решимость Украины, однако ему не удастся этого сделать. Альянс продолжает поддерживать право Украины на самооборону от агрессивной войны России. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что главной темой заседания стало усиление возможностей противовоздушной обороны Украины, получение современных систем ПРО и боеприпасов к ним. Речь идёт об обеспечении регулярных поставок ракет для систем Patriot, IRIS-T, NASAMS и других. Ведь чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в пограничное воздушное пространство НАТО. В ходе заседания Совета "Украина-НАТО" 10 января союзники пообещали дальнейшую помощь Киеву и напомнили о планах укрепить противовоздушную оборону страны в 2024 году – от совместной закупки зенитных ракет для систем Patriot до систем Skynex от Германии и ракет от Великобритании. В ходе заседания члены Альянса "решительно осудили" эскалацию российских воздушных ударов по Украине, а также использование РФ баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана. Члены НАТО чётко заявили, что они продолжат оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, а многие члены Альянса очертили планы предоставления дополнительных возможностей на миллиарды евро в 2024 году. В заседании Совета Украина-НАТО, состоявшемся на уровне послов, принимали участие представители Швеции, командующий Воздушными силами Украины Н.Олещук и заместитель министра внутренних дел А.Сергеев.