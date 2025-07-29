'Москва заслуживает очень жесткого санкционного давления': Зеленский отреагировал на новые удары РФ по Украине и назвал количество жертв. Фото

Только за одни минувшие сутки армия России убила в Украине 22 человека, еще 85 получили ранения. Под российскими ударами были 73 украинских города и села. Каждый удар РФ свидетельствует, что Москва заслуживает очень жесткого и действительно болезненного санкционного давления.

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Об этом во вторник, 29 июля, заявил президент Владимир Зеленский.

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