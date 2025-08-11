'Москва показывает только желание продолжать оккупацию': Зеленский обсудил с Моди новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 августа, провел длительный телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди. Они обсудили двустороннее сотрудничество и дипломатическую ситуацию в целом. Кроме того, Зеленский обсудил с Моди санкции против России.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что договорился с Моди о личной встрече в сентябре.

Владимир Зеленский проинформировал премьера Индии о военных преступлениях, которые РФ продолжает совершать на украинской земле, демонстрируя свои истинные намерения.

"Проинформировал о российских атаках на наши города и села, о вчерашнем обстреле автобусной станции в Запорожье. Десятки людей пострадали. Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда наконец-то появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что Индия поддерживает мирные усилия Украины и разделяет позицию, что "все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины". Он подчеркнул, что другие форматы не принесут результата.

"Также мы подробно говорили о санкциях против России. Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны. Важно, чтобы сейчас каждый лидер, который имеет ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы", – добавил глава государства.

Украинский лидер дополнил, что вместе с Моди договорился о личной встрече в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, также речь шла об обмене визитами.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии временно прекратили закупку российской нефти. Такое решение является прямой реакцией на дополнительные 25% пошлины, которые Дональд Трамп ввел на импорт из Индии.

30 июля Дональд Трамп заявил, что он вводит 25-процентные пошлины и штрафы против Индии из-за ее массовых закупок российского оружия и энергоносителей, которые финансируют войну против Украины. Крайний срок выполнения требований президента США истек 1 августа.

4 августа Трамп открыто назвал Индию причастной к гибели мирных украинцев из-за финансирования российской экономики. "Из-за этого я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США", – пригрозил он.

А уже 6 августа Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт индийской нефти. До этого уже действовали 25% пошлин, поэтому суммарный "тариф" возрастет до 50%.

