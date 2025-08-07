Государственные НПЗ Индии приостановили закупку российской нефти из-за таможенных тарифов Трампа – Bloomberg

В четверг, 7 августа, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии остановили покупку российской нефти из-за усиления Соединенными Штатами давления на Нью-Дели с помощью волны жестких тарифов. Такое решение является прямой реакцией на дополнительные 25% пошлин, которые Дональд Трамп ввел на импорт из Индии.

Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на собственные источники, знакомые с планами закупок.

Собеседники агентства уточнили, что речь идет о компаниях Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. Эти НПЗ решили не покупать российскую нефть марки Urals для поставок в октябре. Они ожидают четких правительственных рекомендаций. В то же время частные компании, такие как Reliance Industries и Nayara Energy, продолжают закупки.

Издание отмечает, что официально правительство Индии не давало никаких указаний нефтеперерабатывающим заводам о прекращении импорта российской нефти. Более того, правительство премьер-министра Нарендры Моди сопротивляется тарифам Трампа.

Однако государственные НПЗ все же пошли на такой шаг после решения Трампа о пошлинах.

"Это повлияет на закупку российских грузов Urals для загрузки в октябре", – отметили собеседники издания.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии являются одними из крупнейших мировых покупателей российской нефти марки Urals.

Производители нефти и нефтеперерабатывающие заводы обычно осуществляют закупки в краткосрочных циклах, при этом грузы бронируются примерно за полтора-два месяца до загрузки. Такая схема планирования наперед позволяет пользователям убедиться, что у них достаточно запасов для удовлетворения своих потребностей. Пауза в бронировании повлияет на закупку эталонной российской марки нефти Urals в октябре.

Издание отметило, что если Индия не даст других указаний, то грузы нефти Urals для отгрузки в августе и сентябре, вероятно, будут доставлены согласно плану. В последние дни танкеры разгрузили некоторые грузы в индийских портах, хотя и с небольшими задержками, добавили собеседники издания.

В пиковый период Индия импортировала более 2 миллионов баррелей российской нефти в день, тогда как до полномасштабного вторжения России в Украину импорт был почти нулевым.

30 июля Дональд Трамп заявил, что он вводит 25-процентные пошлины и штрафы против Индии из-за ее массовых закупок российского оружия и энергоносителей, которые финансируют войну против Украины. Крайний срок выполнения требований президента США истек 1 августа.

4 августа Трамп открыто назвал Индию причастной к гибели мирных украинцев из-за финансирования российской экономики. "Из-за этого я существенно повышу пошлину, которую Индия платит США", – пригрозил он.

А уже 6 августа Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт индийской нефти. До этого уже действовали 25% пошлины, поэтому суммарный "тариф" возрастет до 50%.

