Москва обнулила международное право и не сможет соблюдать договоренности: в ОП объяснили, почему переговоры с РФ невозможны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обозначил, что очередной теракт Российской Федерации в Краматорске "положил крест" на договороспособности Кремля. Искать темы для дискуссий и компромиссы с диктатором Владимиром Путиным – тратить драгоценное время на иллюзии, которые никогда себя не оправдают.

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Политик убежден, что Путин и его режим слабы как никогда, и недавно всему миру удалось в этом убедиться. Именно об этом Подоляк написал у себя в Twitter.

"Испытывая постоянные панические атаки и собственную физическую смертность, Россия продолжает массово убивать гражданских. Как сегодня в Краматорске, где от российской ракеты погибли десять человек и ранены 60, включая младенцев", – указано в сообщении.

Подоляк подчеркнул, что Путин – патологический лжец, который обманывает не только собственный народ или Украину, нарушая все договоренности с 2014 года, но и влиятельными политическим деятелям мира. Москва демонстративно обнулила международное право и международные институты.

"И потому не сможет соблюдать договоренности, пока не пройдет через политическое обновление и ответственность за преступления. Задача мира сегодня – ускорить разрушение путинского режима. Пора обсуждать модели постпутинской России. И присматриваться к преемникам…" – предпочел открытый финал представитель президентского Офиса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия цинично похвасталась "метким ударом" по Краматорску, где российская ракета попала в уличное кафе и убила как минимум десять человек, в том числе и несовершеннолетних. При этом Москва по каким-то причинам называет город частью своей недореспублики ДНР.