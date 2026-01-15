'Москва не готова, генераторов ни у кого нет': россиянин призвал ВСУ бить по инфраструктуре столицы РФ

Антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" Герман Обухов заявил, что Силам обороны Украины стоит наносить удары по инфраструктуре Москвы. Он считает, что по столице страны-агрессора РФ должны лететь и дроны, и ракеты.

Об этом Обухов сказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он подчеркнул, что Москва не готова к проблемам с энергообеспечением, которые могли бы возникнуть в результате таких атак.

"Я не вижу, чтобы у Москвы были большие проблемы с энергообеспечением. Если бы было хотя бы половину того, что есть в Киеве, думаю, там был бы шорох большой. Москвичи терпеливые, но не настолько, чтобы ходить на 20-й этаж пешком. А генераторов ни у кого нет, Москва не готова. Представьте себе, что бы произошло, если бы большие районы Москвы отключились зимой?" – сказал активист.

Он отметил, что украинская столица, в отличие от российской, уже знает, как выживать в условиях отсутствия света. В частности, генераторы есть и в небольших магазинах и кафе, и в крупных торговых центрах.

"Там внутри тепло, люди пьют кофе. Все равно ездят автобусы, ходит метро. За почти четыре года большой войны люди приспособились к таким условиям. Все равно все продолжают работать. Никто руки не поднимет и не побежит сдаваться. И на фронте ничего не меняется", – отметил Обухов.

Он добавил, что, учитывая это, не понимает логики Кремля. Парадоксально, но своими атаками на Украину россияне не только не могут переломить ситуацию, но и делают только себе хуже.

Как сообщал OBOZ.UA, Герман Обухов считает, что уже в конце этого, или в самом начале следующего года российская война против Украины так или иначе, но прекратится. Хотя страна-агрессор и теряет основную статью своего дохода, сейчас Кремль не может остановить войну. Но ему "поможет" сразу ряд объективных обстоятельств – и военные, и экономические, и другие.

