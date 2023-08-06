Уничтожение продовольствия и зерна, предусмотренных для нужд десятков и даже сотен миллионов людей для многих стран мира, является военным преступлением и чрезвычайным событием бесчеловечного поведения планетарного масштаба. Современный русский фашизм – рашизм, как идеология, царящий в Российской Федерации уже более 15 лет, привёл эту страну к низшей ступени общественного развития не только как общества со сплошной диктатурой, но и как государства, бросающего вызов всему человечеству, откровенно плюя в лицо значительной части населения нашей планеты.

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Такое бесчеловечное поведение должно найти реакцию у международного сообщества. Может ли страна, сознательно уничтожающая запасы продовольствия для большого количества населения планеты быть членом Совета Безопасности ООН, заседать в ОБСЕ и других международных организациях, по определению развивающих мир и дружбу между государствами и народами? Россия стала государством-монстром, ожесточённым противником всего свободного и демократического, готовая его уничтожать ракетами и танками, военными самолетами и кораблями.

Возникает вопрос, должен ли Киев сам защищаться и бороться против страны-врага человечности и прогресса во всём мире, которая стала главным экспортером не столько нефти и газа, сколько кровавых войн и конфликтов. Недавний саммит в Петербурге Россия-Африка показал, что Кремль продолжает политику диктата и шантажа по поставкам другими государствами продовольствия африканским странам. Россия считает, что может кого-либо напасть, обворовать и заставить отказаться от торговли с африканскими странами, провозгласив весь этот континент своей вотчиной. Для прикрытия своих агрессивных планов, Владимир Путин обвинил Великобританию, Францию и США в империалистической и колониальной политике в прошлом на континенте, между тем именно такую политику проводя сейчас. Украденное украинское зерно Москва хочет послать в несколько подконтрольных африканских государств бесплатно, потому что его не купит ни одна страна мира. Кремль профинансировал очередной военный переворот на чёрном континенте. В этот раз в Нигере. Законного президента и правительство местные военные, связанные с ЧВК Вагнер, свергли с власти, установив военную диктатуру.

После выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы за девять дней обстрелов российская армия уничтожила 180 тысяч тонн украинских зерновых, 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов. Цель российских атак – заблокировать экспорт украинского зерна, чтобы отомстить Украине и миру за отпор агрессии. Террором Россия стремится вытеснить Украину с мировых рынков зерна, чтобы занять её место и установить собственную монополию. Москва играет в "игры голодом" со странами, критически зависимыми от украинского продовольствия, чтобы шантажом склонить их на свою сторону. Созданием гуманитарных катастроф - теперь из-за голода и недоедания, Кремль рассчитывает спровоцировать очередное нашествие беженцев в Европу, что в результате должно подорвать потенциал ЕС помогать Украине и украинцам. Вынуждая Украину искать альтернативные пути сбыта агропродукции, Россия провоцирует конфликты Киева с союзниками, защищающими от демпинга собственную аграрную отрасль. Атакуя украинские порты, в частности на Дунае, Россия создает непосредственную угрозу странам НАТО и их судоходству в Чёрном море.

Российская агрессия в Чёрном море получит надлежащий, в том числе симметричный ответ от ВСУ. Вблизи российского порта Новороссийска был подбит большой десантный корабль Черноморского флота РФ, а на входе в Керченский пролив российский нефтеналивной танкер. Это были первые шаги в ответ на провозглашение Москвой северо-западной зоны Чёрного моря, запрещенной для прохода в украинские порты иностранных судов. Их всех Кремль провозгласил сомнительными в контексте провоза в Украину оружия. При том, что до этого по процедуре каждое судно проверяли российские военные. Киев также в ответ провозгласил все суда, следующие к российским черноморским портам потенциальными перевозчиками вооружений, поэтому по примеру Москвы заранее предупредил, что имеет право их атаковать.

С целью дальнейшей легализации украденных украинских земель Кремль решил там провести псевдо голосование. Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины осуществляют подготовку к проведению фейковых выборов на подконтрольных им территориях 10 сентября 2023 года. Российские так называемые выборы на временно захваченных российской армией территориях Украины - незаконны, а их результаты - недействительны. Организация российских псевдо выборов сопровождается моральным и физическим насилием против граждан Украины в оккупации, не желающих принимать в этом участие. Ни о каком "волеизъявлении" в условиях гуманитарной катастрофы и террора на оккупированных территориях не может быть и речи.

Участники псевдо выборов рискуют стать сакральными жертвами российских кровавых провокаций на участках. Участие в организации псевдо выборов (работа в комиссиях, наблюдение, агитация и т.п.) - уголовное преступление. Принудительное "голосование" правонарушением не считается. Задержанных СБУ организаторов псевдо референдума в Херсонской области ждут приговоры от 5 до 10 лет тюрьмы. Такая же перспектива у организаторов фейковых выборов. Российские представительные органы - как местного, так и центрального уровня - фактом включения в свой состав незаконно избранных граждан Украины теряют легитимность. Силы обороны Украины вскоре освободят оккупированные территории и вернут законную власть, как это было в Изюме, Лимане и Херсоне.