История с визитом Си Цзиньпина в Москву – это лишь один из эпизодов большой игры на раздевание, в которую с РФ играет не только Китай. Раздеваться приходится Московии и чем дальше, тем больше. Игра идёт не ради стриптиза, а ради тех вещей, которые РФ снимает с себя и отдаёт зрителям в политике "разворота на восток".

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Эту большую игру можно назвать стриптизом наоборот, так как платят не зрители, а тот, кто раздевается. Платит, чтобы собрать больше зрителей. Главный зритель – Китай, поэтому для Кремля крайне важно, чтобы Си Цзиньпин прилетел в Москву, и не когда-нибудь в мае или апреле, а прямо сейчас. Нетерпение Москвы вызвано многими обстоятельствами, в том числе подготовкой ВСУ операции "Буря в степи", за которой последует операция "Камни с неба" в Крыму. Всё как заказывали в 2014 г. Ассортимент "камней" согласовали 15 марта с их изготовителями на Рамштайне.

В Белом доме знали, насколько Кремлю важно сейчас заполучить Си Цзиньпина. Поэтому решили последовать правилу рыночной экономики "Любой каприз за ваши деньги" и поднять для Кремля цену визита Си Цзиньпина. Заодно выяснить для себя кое-какие вопросы.

Вдохновения Белому дому придавала успешная продажа им Кремлю "украинского следа" во взрывах на "Северном потоке". Многие в Белом доме и не только в нём, валились от смеха, глядя, как вся индустрия пропаганды Московии и её первые лица вплоть до путина кинулись гневно доказывать, что Украина не причастна к этим взрывам.

Медведев назвал "украинский сценарий" – "унылым говном, которое не нравится никому", и потребовал от США срочно вернуться к версии о том, что "Северный поток" взорвали сами русские. Патрушев 13 марта тоже потребовал вернуться к ней и категорично заявил, что ни Украине, ни Германии не был выгоден взрыв. Но "зомбированная гинекологами Европа" и "погрузившаяся в старческий маразм Америка", как выразился Медведев, нагло отказывались говорить, что это русские взорвали "Северный поток".

Москва решила вытребовать эту версию от Дании и выставила ей ультиматум допустить РФ к материалам расследования о взрывах. На это глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен ответил 15 марта: "Мы сказали русским, что мы тщательно расследуем это. И как только мы это сделаем, мы объявим результаты этого расследования". Вдвойне логичный ответ, так как взрыв был в водах Дании, а Москва в 2010 г. не допустила Польшу к расследованию гибели её правительства под Смоленском. МИД РФ устами Маши Захаровой 16 марта назвал ответ Дании "трёхкопеечным лохотроном".

Истерика Кремля имеет простое объяснение – там прекрасно знают, для трасологов не составит большого труда продемонстрировать, что трубы были взорваны изнутри, а не снаружи. Это означает лишь одно – взорвать их могли только сами россияне и никто другой. Германия, Дания и Швеция не спешат объявлять об этом, так как ждут удобного момента. У Москвы из-за этого истерика, поскольку там догадываются, что результаты расследования появится также некстати для неё, как и ордер об аресте путина за два дня до объявленного визита Си Цзиньпина.

Сюжет с визитом Си Цзиньпина развивался параллельно и одновременно с сюжетом о расследовании взрывов на "Северном потоке".

С понедельника 13 марта американские СМИ стали троллить Москву этим визитом, дату которого сами назначили между 21 и 25 марта. Американские журналисты 14 и 16 марта также дважды задали Ван Вэньбину на брифингах МИД Китая вопрос: "Какого числа Си Цзиньпин планирует прилететь в Москву?". Он 14 марта ответил, что ничего не знает о дате такого визита, а 16 марта переадресовал журналиста к своему ответу 14 марта. Тем самым он продемонстрировал – МИД Китая на ближайшие дни такой визит не готовит.

Повторение этого вопроса американским журналистом 16 марта было логичным, так как 15 марта в Улан-Удэ приземлилось лицо, похожее на путина, и два часа бегало по заводу, а затем улетело восвояси назад в Москву. Так как лицо, похожее на путина, провело в Улан-Удэ меньше времени, чем потратило на перелёты, то было очевидно, что прилетало оно не для того, чтобы посмотреть на сборку вертолётов. Лицо явно хотело попасть в Пекин, а не в Улан-Удэ, но его туда не пустили. Поскольку лицо в Пекин не пустили, то американский журналист логично предположил, что теперь Си Цзиньпин может сам посетить Москву. Но Ван Вэньбин 16 марта не подтвердил это предположение.

В пятницу 17 марта уже Кремль проявил инициативу и Песков с утра сказал ТАСС, что 20 марта в Москву прилетит Си Цзиньпин и пообедает с путиным наедине. На следующий день они начнут переговоры, а 21 марта выйдут на пресс-конференцию. Странно только, что Чжан Ханьхуэй посол КНР в Москве, к которому за подтверждением и подробностями обратилась ТАСС, утром 17 марта ничего не знал о визите Си Цзиньпина. Посол проявил находчивость и ответил ТАСС, что Китай и РФ и дальше "спина к спине" будут сотрудничать в энергетике и в других экономических сферах, но ни слова не сказал о приезде Си Цзиньпина. То есть, не подтвердил, но и не опроверг.

В результате между РФ и КНР возникла пауза недоумения, во время которой китайский посол звонил в Пекин и просил инструкций. В полдень в эфир вышел помощник президента РФ Юрий Ушаков и попытался заполнить угрожающе затянувшуюся паузу, так как МИД Китая молчал и не подтверждал слова Пескова о визите. Де-факто Ушаков сказал, что Си Цзиньпин, по данным американской Associated Press, когда-нибудь поговорит с путиным по международным и региональным вопросам, в том числе об Украине.

Появление в эфире малопубличного Ушакова с идиотским заявлением означало – попытка Кремля спровоцировать приезд Си Цзиньпина в Москву близка к провалу. Кремль попадал и раньше в такие ситуации, когда был вынужден сообщать, что Си Цзиньпин отложил встречу из-за высокой занятости. Но сейчас Москву откладывание визита однозначно не устраивает из-за того цейтнота, в котором она оказалась.

Можно только догадываться, что Москва обещала Пекину по телефону, лишь бы МИД Китая подтвердил приезд Си Цзиньпина. Вероятно, Москва пообещала сдать в аренду Китаю на 99 лет не только Уссурийский край, но и Камчатку, поскольку к концу дня на сайте МИД КНР появилось лаконичное известие:

"По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетит Россию с государственным визитом". Поместила его Хуа Чуньин, пресс-секретарь МИД, как и Ван Вэньбин.

В Кремле с облегчением вздохнули, но вскоре поступила вводная из Гааги о выдаче МУС ордера на задержание Путина и Львовой-Беловой по обвинению в массовом похищении детей в Украине и вывозе их в РФ. Ближайший по времени в Европе аналог – похищение детей у поляков Национал-социалистической рабочей партией Германии для того, чтобы из них выросли настоящие арийцы, а не какие-то нацисты.

После ордера МУС визит Си Цзиньпина в Москву опять оказался под вопросом, а его цена для Кремля многократно выросла. Вероятно, к Камчатке придётся добавить сдачу в аренду Сахалина и Чукотки. КНР, США и РФ одинаково подписали, но не ратифицировали протокол МУС, что оставляет Пекину простор для манёвров. Но есть два обстоятельства, которые их усложняют.

Первое – речь идёт о массовом и организованном государством похищении детей. Второе – Си Цзиньпин 15 марта выступил с доктриной "Инициатива глобальной цивилизации" на видеодиалоге между КПК и другими политическими партиями мира. МИД уже популяризует её и Ван Вэньбин на брифинге 16 марта советовал иностранным журналистам ознакомиться с ней. После этого визит в Москву к похитителям детей будет выглядеть как совместный обед с людоедом. Есть и другие аспекты, которые сильно ударят по имиджу Си Цзиньпина и КПК, если он приедет в Москву, что ещё будет иметь свои последствия.

Тем не менее, вероятность, что визит состоится около 90%. В Пекине вошли в азарт от того, как Московия перед ним раздевается и ещё платит за это. Её война с Украиной стала для КПК просто подарком с неба. Товарооборот с РФ резко вырос, и цены приятно удивляют китайцев.

Китай также рассчитывает получить от РФ часть её ядерных боеголовок, почему и заявил о резком увеличении своего атомного арсенала. Его интересуют именно боеголовки, которые он сможет совместить со своими новыми ракетами. Для Москвы безразлично, сможет ли она накрыть планету ядерными ракетами два раза или только один раз. Так почему бы не отдать часть боеголовок Китаю с ракет, чей срок эксплуатации на исходе, а их самих использовать для ударов по Украине. Это объясняет прилёты осенью по Киеву таких ракет, но без ядерных боеголовок. Вероятно, сами боеголовки уже тогда попали в Китай в процессе этого стриптиза по-русски.

Поскольку игра на раздевание между Москвой и Пекином идёт в закрытом режиме, то что она отдаёт Китаю пока неизвестно. Но такие вещи не могут долго оставаться тайной. Пока есть лишь предварительная информация, что Китай получил разрешение на строительство железнодорожной ветки в Саха-Якутию от Транссибирской магистрали. Получил по своей любимой формуле – китайцы строят, владеют и пользуются монопольно.

КПК убедилась, что не может эффективно контролировать и поставить себе на службу старые Чайна-тауны, начавшие возникать вне Китая с XIX в. Их жители тогда поддержали революцию Суть Ятсена против имперской власти в Китае и сейчас тоже часто настроены антикоммунистически. Население Сингапура состоит на 75% из китайцев, но этот большой Чайна-таун на острове не хочет в КНР, как и Тайвань.

Поэтому КПК решило создавать новые "красные" Чайна-тауны, строя предприятия и посёлки, где живут и работают только китайцы по законам КНР. По сути это перенос Китая порциями за рубеж как форма колониальной экспансии. В Европе и Азии такую экспансию не допускают, в Латинской Америке с ней мирятся не многие страны, поэтому перспективны лишь Африка и РФ. В Африке надо договариваться индивидуально с 52 государствами, в половине из которых если не зачаточная парламентская демократия, то родоплеменная и феодальная. С Африкой вообще много разных проблем.

С РФ всё гораздо проще. В отличие от стран Африки её не надо уговаривать, она сама развернулась к Китаю и договариваться в РФ надо только с одним коллективным путиным. У РФ есть много и других удобств для Пекина, которых нет и не будет в Африке. Поэтому в Пекине заинтересованы в двух вещах – режим путинизма и война РФ с Украиной должны длиться как можно дольше. Война и санкции заставляют Московию становиться во всё более интересные позы перед Китаем и отдавать ему свои восточные провинции, а режим путина служит гарантом исполнения таких договоров, которые с ним уже подписал Си Цзиньпин и будет подписывать с 20 марта.

Основная сложность Пекина – как заставить Московию снять с себя побольше одежды и отдать ему. Усиления санкций и военные поражения РФ в Украине помогают ему в этом, как и троллинг американских газет вокруг визита Си Цзиньпина. Чем хуже будут идти дела у РФ, тем лучше для Китая. Москва, закапывая в землю Украины бурятов, сибиряков и жителей Дальнего Востока оказывает огромную услугу Китаю. Ему не нужно слишком много мужчин в Бурятии, ему нужно там много одиноких женщин, так как в Китае много холостых парней.

Поэтому Китай пока не будет продавать серьёзное оружие РФ. Только копии немецких касок Третьего рейха. В "нулевые" и до 2014 г. немецкие каски, автоматы Шмайсер и прочая атрибутика Рейха, сделанная в Китае, массово завозилась из Москвы на антикварный рынок Украины. После начала в 2014 г. войны её ввоз через Москву прекратился, зато в самой РФ резко вырос спрос, так как каждый уважающий себя город 9 мая устраивал штурм фанерного рейхстага. Обороняющие его "немцы" должны были выглядеть прилично и Китай штамповал весь этот "нацизм" для россиян.

Но Китаю пока не хочется, чтобы эти безумные русские вновь рванули на Берлин и дошли до Парижа, утверждая, что они ещё не закончили воевать с Наполеоном. Как будет дальше – неизвестно, но пока не хочется из-за высокого товарооборота Китая с ЕС и других аспектов. Поэтому Китай не заинтересован в поражении Украины. Но он также не заинтересован и в крушении путинского режима. Поэтому в 2022 г. непубличной позицией Пекина было – РФ должна вывести войска из Украины, но ответственности не нести. То есть, ни репараций, ни извинений, ни выдачи военных преступников и главарей рашизма, так как это будет означать крах путинского режима, что может привести к пересмотру тех договоров об аренде земли и прочем, которые РФ подписала и ещё подпишет с Китаем.

Однако, было бы ошибкой полагать, что в Пекине намерены спасать путинский режим любой ценой. Мягка трансформация режима, его крах, или распад РФ могут быть интересны для Пекина даже больше, чем поддержание его на плаву. Поскольку пока такие сценарии и формат участия в них Китая не совсем ясны, то там предпочитаю действовать по ситуации, а не строит планы на сто лет вперёд, как обычно думают о китайцах. Поэтому независимо от того, приедет Си Цзиньпин в Москву, что наиболее вероятно, или нет, но он снимает с РФ те "одежды", на которые ей указали китайские дипломаты в процессе подготовки его визита.