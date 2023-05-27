Все мы мечтаем о Победе. Но в такое время мечты иногда бывают и о том, что будет какой-то, возможно, подарок судьбы.

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Вот, скажем, один из тихонько мечтаемых вариантов развития ситуации. Не самый, конечно, вероятный, но при определённых условиях теоретически — с учётом мордорской лёгкой переобуваемости — вполне реальный, особенно если не зацикливаться на деталях.

Некто пригожин со своей ордой решает побороться за власть и во главе своего вагнера идёт на москву, сметая по пути остатки регулярной армии. Договаривается с пуйлом — уже с позиции силы — о [почти] честных выборах, обещая ему в случае своей победы должность председателя совета федерации. При поддержке патрушева и части электората выборы выигрывает, слово сдерживает (а патрушев или его сын становится премьером). Новый глава совета федерации путин официально от своего имени, ничтоже сумняшеся, инициирует, шокируя всех, полный вывод войск из Украины, рассмотрение прочих вопросов в договорном порядке, а заодно — одновременное вступление россии и Украины в НАТО. Президент пригожин "скрепя сердце" соглашается, причём соглашается и Америка, радуясь тому, что всё так прекрасно заканчивается, а заодно — отходу рф от Китая. Все счастливы.

Но тогда в Украине начинается острейшая внутриполитическая борьба вокруг того, как ко всему этому относиться. (И мордор вдруг практически реабилитирован, и путин не наказан, и многие важнейшие вопросы не разрешены. Репарации? Выдача преступников? Что за НАТО, включающее россию?) Страна — после эдакой полупобеды, внезапно полученной от переобувшейся (под новые интересы нового диктатора) российской власти, — резко раскалывается, но уже не по Днепру, а просто повсеместно. Былое нашествие неожиданно достигает, таким образом, давно задуманного результата. В только что монолитной Украине — раскол, разброд и шатание. При этом Запад ею уже не особо интересуется. Он занят бывшим мордором, прощупывая, шушукаясь и отлаживая-налаживая…

От счастья не выстраданного, а свалившегося — счастья не будет. Нам нужна Победа, а не просто подарок судьбы, как уже было в 1991-м. Мечтать надо правильно. Слава Украине и — за Победу!