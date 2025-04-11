Блог | МОН как министерство эмиграции молодежи из Украины
Получил многочисленные обращения от аспирантов об очередной глупой и вредной идее от двойных граждан и плагиаторов из МОН и образовательного комитета ВРУ.
Далее текст на языке оригинала.
Тепер вони додумалися ввести новий загальнонаціональний іспит з англійської та української мови ще і… на 3 році навчання?!
По факту, це ще одна "СУПЕРідея" як збільшити ненависть до влади та стимулювати виїзд молоді закордон.
Про те, як вони навчилися ВИГАНЯТИ старшокласників на навчання у сусідні країни Європи, я вже неодноразово писав.
Складається враження, що більшість ІНІЦІАТОРІВ цієї НЕЗАКОННОЇ ДУРНІ, які РЕАЛЬНО самі не навчалися в аспірантурі та САМОСТІЙНО не писали свої дисертації, переконані, що всі решта сьогоднішніх аспірантів і докторантів ТАКІ ж як і ВОНИ
І найголовніше.
Пропоную аспірантам не лише рекомендувати цим чиновникам прочитати нашу Конституцію України, а й у разі остаточного ухвалення змін до Кабмінівського "Порядку підготовки аспірантів і докторантів" оскаржувати їх у суді.
Нагадаю також про конституційну АКСІОМУ передбачену в 58 статті ОСНОВНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ:
"Закони та інші нормативно-правові акти НЕ МАЮТЬ ЗВОРОТНОЇ ДІЇ в часі, крім випадків, коли вони помʼякшують або скасовують відповідальність особи".
П.С. А потім вони створюють чергове Міністерство на гроші платників податків для повернення українців додому….