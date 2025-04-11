Получил многочисленные обращения от аспирантов об очередной глупой и вредной идее от двойных граждан и плагиаторов из МОН и образовательного комитета ВРУ.

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Далее текст на языке оригинала.

Тепер вони додумалися ввести новий загальнонаціональний іспит з англійської та української мови ще і… на 3 році навчання?!

По факту, це ще одна "СУПЕРідея" як збільшити ненависть до влади та стимулювати виїзд молоді закордон.

Про те, як вони навчилися ВИГАНЯТИ старшокласників на навчання у сусідні країни Європи, я вже неодноразово писав.

Складається враження, що більшість ІНІЦІАТОРІВ цієї НЕЗАКОННОЇ ДУРНІ, які РЕАЛЬНО самі не навчалися в аспірантурі та САМОСТІЙНО не писали свої дисертації, переконані, що всі решта сьогоднішніх аспірантів і докторантів ТАКІ ж як і ВОНИ

І найголовніше.

Пропоную аспірантам не лише рекомендувати цим чиновникам прочитати нашу Конституцію України, а й у разі остаточного ухвалення змін до Кабмінівського "Порядку підготовки аспірантів і докторантів" оскаржувати їх у суді.

Нагадаю також про конституційну АКСІОМУ передбачену в 58 статті ОСНОВНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ:

"Закони та інші нормативно-правові акти НЕ МАЮТЬ ЗВОРОТНОЇ ДІЇ в часі, крім випадків, коли вони помʼякшують або скасовують відповідальність особи".

П.С. А потім вони створюють чергове Міністерство на гроші платників податків для повернення українців додому….