Мобилизация должна быть справедливой и ненасильственной, – Юлия Тимошенко представила свой пакет поправок

Команда "Батькивщины" разработала и будет убеждать парламент принять пакет из более 100 правок, которые превратят непрофессиональный и репрессивный законопроект в справедливый и ненасильственный документ. Ведь именно такой видят мобилизацию депутаты фракции.

Об этом сообщила Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

"Батькивщина" предлагает уважение к нашим бойцам, которые уже защищают нас два года, одни правила для всех, добровольность, мотивацию и здравый смысл", - отметила Юлия Тимошенко.

Среди прочего, правки команды "Батькивщина" предусматривают демобилизацию для отслуживших 18 месяцев; двукратное увеличение жалованья, бесплатное медицинское обслуживание и всеобъемлющую социальную поддержку государства тем, кто готов по собственной воле продлить службу; первоочередной призыв на фронт работников силовых структур; не менее полугодовую подготовку призывников перед отправкой в зону боевых действий; немедленную демобилизацию для срочников; лишение брони и отсрочок для чиновников, прокуроров и депутатов всех уровней, включая депутатов Верховной Рады; сохранение брони и отсрочки для людей с инвалидностью 1, 2, 3 групп и их смотрителей.

"В Украине есть люди, готовые защищать свою землю без запугивания, шантажа и репрессий. А в Верховной Раде есть люди, которые понимают, что по принуждению не будет победы. Очень хочется верить, что таких людей там большинство", - написала лидер "Батькивщины" ".

Юлия Тимошенко также добавила, что ведет переговоры с военным руководством страны о целесообразности отозвать законопроект, против которого выступает абсолютное большинство общества.

Она в очередной раз подчеркнула, что вместе с командой сделает все возможное, чтобы антиконституционные нормы не были приняты во время второго чтения законопроекта о мобилизации. Это, в частности, как написала лидер "Батькивщины", электронные повестки и кабинеты; уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет; ограничение людей в правах, блокирование их счетов и передвижение; предоставление полиции и органам местного самоуправления прав выполнять функции ТЦК; запрета детям "уклончан" поступать в ВУЗы.