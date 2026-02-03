'Многое происходит': Трамп заговорил о 'хороших новостях' в урегулировании войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал оптимистичный прогноз относительно окончания войны в Украине. По его словам, вероятно стоит ждать "хороших новостей", ведь дела идут "очень хорошо".

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме. Он также похвалил российского диктатора Владимира Путина за то, что тот согласился на неделю прекратить атаки на Украину.

Трамп отметил, что в ближайшее время могут появиться положительные новости по урегулированию войны в Украине.

"У нас многое происходит. Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые об этом говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости".

Трамп об энергетическом перемирии

Также республиканец заявил, что по его обращению кремлевский глава согласился на неделю прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Трамп добавил, что он "действительно позвонил Путину" и обратил внимание на волну сильных морозов, которая сейчас наблюдается и в России, и в США. В то же время он отметил, что погодные условия в Украине значительно суровее.

"И я спросил его, не мог бы он прекратить обстрелы на неделю, чтобы не запускать ракеты в Киев или любые другие города, и он согласился это сделать. Поэтому это уже что-то", – сказал Трамп.

Напомним, вечером, 2 февраля, Россия начала очередную атаку на Украину, таким образом закончив энергетическое перемирие. Агрессор запустил сотни ударных беспилотников из ряда локаций. Под утро оккупанты запустили несколько десятков баллистических и крылатых ракет. Целью российского террора в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля российские террористические войска осуществили массированную атаку на Украину, применив ударные дроны и баллистические ракеты. Под ударами оказались Днепр и область. В результате обстрелов в населенных пунктах произошли пожары и разрушения, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также под ударом оказались Одесская область, там без электроэнергии остались более 50 тыс. человек.

