'Мне тебя вот здесь не хватило': Кеннеди-младший вспомнил, как Трамп смеялся над Путиным на Гавайях. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы прилюдно смеялся над ростом российского диктатора Владимира Путина. По крайней мере, об этом рассказывает нынешний американский министр здравоохранения Роберт Кеннеди младший.

Забавную историю американский министр здравоохранения рассказал вице-президенту США Джею Ди Венсу во время саммита "Сделаем Америку здоровой". Правда, если верить младшему Кеннеди, разница в росте Трампа и Путина была замечена на Гавайях.

Что рассказал Кеннеди младший

"Один из самых забавных моментов на заседании – это когда президент Трамп попросил принести его фотографию в полный рост с Путиным, когда они были на Гавайях. Он очень высокий, а Путин очень низкий. Он сказал: "Знаешь, что я ему сказал? Я сказал: "Мне тебя здесь не хватило".

Кеннеди даже показал руками, где и сколько именно Трампу "не хватило" Путина.

Что здесь не так

Трамп на самом деле более чем на 20 см выше Путина, рост первого – 190 см, а второго – чуть меньше 170 см. Обычно это не заметно, потому что российский диктатор носит обувь на высоких каблуках. Но такую разницу скрыть невозможно.

Но на самом деле Дональд Трамп в качестве президента посещал Гавайи лишь один раз, во время своего азиатского турне в 2017 году. Путина там не было.

Возможно, Кеннеди младший, как горячий сторонник Трампа, копирует привычки своего кумира и просто путает географические названия. Потому что история с фото была, но не на Гавайях, а на Аляске.

Трамп сам в собственной сети Truth Social показал фото, сделанное 15 августа, во время встречи с Путиным на Аляске. Это было, когда американец приветствовал россиянина на красном ковре в аэропорту.

Как сообщал OBOZ.UA, одну из таких фотографий Путин и подарил Трампу, чем последний потом хвастался.

