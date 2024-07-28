Мирный план Майка Помпео: почему республиканцы заговорили о помощи Украине и вступлении в ЕС и НАТО

По мере обострения избирательной гонки в Соединенных Штатах значительное внимание мирным инициативам урегулирования войны в Украине уделяется в лагере кандидата в президенты США Дональда Трампа. Так, накануне бывший глава британского правительства Борис Джонсон обнародовал свое видение мирного плана в случае победы Трампа на выборах. 25 июля в Wall Street Journal был оглашен план бывшего госсекретаря США Майка Помпео, занимавшего высокий пост в 2018-2021 годах.

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Кто в США первым начал поставки оружия Украине?

Судя по публикациям американских СМИ, Помпео до сих пор сохраняет тесные связи с Дональдом Трампом, поэтому его видение мирных инициатив может быть очень показательно в случае избрания Дональда Трампа на пост президента США. Перед тем, как детально проанализировать положения плана Помпео, следует обратить внимание на весьма справедливое замечание автора плана: "Слабость администрации Байдена привела к тому, что Украина оказалась там, где она находится сегодня: два года полномасштабной войны, разрушенные города, сотни тысяч убитых, миллионы беженцев, и без возможности победить. Белый дом не имеет стратегии победы, и американцы справедливо обеспокоены. Если Байден впутался в войну из-за слабости, то Трамп может восстановить мир с помощью силы".

И если возможности Трампа еще остаются под вопросом, то ошибки и провалы администрации президента Байдена описаны здесь весьма точно и справедливо. Кроме того, Помпео в соавторстве с бывшим советником предвыборной кампании Трампа Дэвидом Урбаном прямо указывает, что у Дональда Трампа нет никаких намерений в случае прихода к власти склонить Украину к капитуляции. Напротив, именно Трамп во время своего президентства снял запрет, введенный предыдущей администрацией демократа Барака Обамы, на поставку Киеву противотанковых ракет Javelin, ставших одним из ключевых факторов успешного отражения российского вторжения в первые месяцы.

"Позиция вооруженной силы" для Украины

В целом основные положения мирного плана Помпео можно сформулировать следующим образом: США должны создать действенную программу ленд-лиза на сумму 500 миллиардов долларов для Украины. Вместо нагрузки на американских налогоплательщиков новыми счетами нужно позволить Украине взять взаймы столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское вооружение и боеприпасы для победы над Россией. Кроме того, США должны снять все ограничения на типы оружия, которые может получить и использовать Украина. Это значительно восстановит позицию силы Украины и даст Путину осознание того, что война должна закончиться. Вместе с тем необходимо "оживить НАТО", в частности заставить Европу платить свою справедливую долю в Альянсе, подняв ее до 3% от ВВП каждой страны НАТО.

Ключевой сектор США для прекращения войны

В экономике США должны высвободить свой энергетический, в частности нефтяной, потенциал. Это значительно стимулирует американскую экономику, снизит цены на нефть и сократит бюджет Путина на военные действия. Также необходимо восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем для создания коалиции против Ирана. Это должно стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, облегчить кризис в Газе и дать возможность присоединиться саудовцам к США в вытеснении РФ с мировых энергетических рынков.

Вместе с тем Помпео предлагает ввести реальные санкции против РФ, намекая на то, что санкции администрации Байдена выглядели хорошо на бумаге, но оказались пустыми. При этом необходимо существенно усилить оборонную промышленность США, чтобы показать противникам, особенно РФ и Китаю, что они не могут конкурировать с американским оборонным потенциалом. Как пишет Помпео, "экономика России меньше экономики Техаса. Мы не можем позволить Китаю сравняться с США и превзойти нас".

Присоединение Украины к ЕС и НАТО?

Реализация упомянутых пунктов, по мнению Помпео, позволит администрации Трампа (в случае его победы на выборах) определять дальнейшие условия послевоенного урегулирования: боевые действия должны быть немедленно прекращены, а Украина должна создать максимально прочные Силы обороны, чтобы Россия больше никогда не смогла напасть. США юридически не будет признавать присоединение Москвой любых украинских территорий, но их возвращение должно происходить политико-дипломатическим путем. Крым должен быть демилитаризован, а Украина будет восстанавливаться за счет репараций из замороженных резервов Центробанка РФ, а не с помощью американских налогоплательщиков.

Самое главное, что Украина, по плану Помпео, как можно скорее должна вступить в НАТО, чтобы все европейские союзники взяли на себя обязательства по ее защите. Кроме того, НАТО должно создать фонд в размере 100 миллиардов долларов для вооружения Украины, причем доля США не должна превышать 20%. Также Евросоюз должен быстро принять Украину в свой состав и помочь модернизировать и развивать экономику. Если Россия не будет препятствовать этим условиям, Запад постепенно может снять антироссийские санкции, а полностью они будут сняты, как только Украина станет полноправным членом НАТО и ЕС.

Учитывая чрезвычайно тяжелую ситуацию в украинской энергетике, экономике и проблемы на фронте, этот план во многом отвечает интересам Украины. Но главный плюс – то, что Республиканская партия США предлагает разные варианты окончания войны.

В частности, американский политик и руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45-му округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус вообще заявил о том, что Трамп может предложить главарю РФ покинуть захваченные территории нашего государства, а в случае отказа примет против Москвы жесткие меры.

"План у Трампа, вот из имеющейся у нас информации из источников, таков: он предложит Путину уйти со всех оккупированных территорий, он ему даст время, короткое время", – сказал он в одном из эфиров. По его словам, в противном случае республиканец "просто скажет, что он будет вынужден дать... суперсовременные виды вооружений, которые никто никогда за границей не получал, а вот Украина получит в неограниченном количестве, с тем чтобы могла просто силой выбросить этих варваров за пределы 1991 года".

В отличие от республиканцев, демократы ни одного плана до сих пор не представили, предлагая Украине бесконечно воевать без должной поддержки США, без американских самолетов и ракет, к тому же с запретами бить по территории России.