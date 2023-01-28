Американцы удачно и грамотно развели пуйло, благодаря этому всё поняли и вместе с Европой подписали россии приговор.

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Как теперь потихоньку выясняется, кинули директора мордора так. Когда россия таки выпросила (точнее — выэрдоганила) переговоры с полномочными американскими представителями, те начали с того, что попросили рф сообщить, на каких реальных условиях она согласна на мир с Украиной. В ответ россией им было сказано, что ей достаточно "всего лишь":

полной территории Донецкой и Луганской областей в их изначальных административных границах по законодательству Украины — навсегда;

а также Крыма — как минимум, на 15 лет с последующим совместным урегулированием его территориальной принадлежности.

Только, мол, и всего.

И тут — неожиданно для самой россии — США "ради достижения мира" на всё согласились и дали понять, что убедят в том же и Украину.

Была даже обозначена дата окончания войны — 31 января 2023 года с прекращением рф боевых действий за неделю до этого, то есть 24 января, что было бы сигналом от россии о её окончательном согласии на предложенный ею самой вариант.

Поскольку же 24 января никакой сигнальной военной паузы орда не сделала, стало очевидным, что ДАЖЕ НА ТАКОЙ мир россия не согласна.

То есть в итоге — благодаря мирному блефу американцев — вскрылось: все постоянные просьбы мордора о переговорах и мире направлены исключительно на то, чтобы просто выиграть время, ибо на деле рф мало даже всего Донбасса плюс на, как минимум, ещё 15 лет Крыма (в нелепом предположении, что Украина согласилась бы на такие дикие условия!)!!!

И вот именно после этого всем нашим союзникам стало ВСЁ ЯСНО. Оперативно связавшись между собой, они провели как бы внеочередной (уже телефонный) "Рамштайн" и приняли те исторические решения о танках и всём прочем, о которых и было практически одновременно объявлено всеми нашими стратегическими партнёрами, включая даже не вполне и не так быстро ожидавшихся.

Вонючку "вспоймали" и разоблачили. Коренной перелом произошёл, принципиальнейший поворот свершился. Переговорный блеф россии разоблачён целиком и полностью — благодаря "согласительному" мирному блефу от США.

Не в курсе, в курсе ли была Украина, но Шольц, не исключено, был сознательным участником игры — в роли упоротого мудака. Надо сказать, у него получилось весьма убедительно.

Разгром мордора приблизился. Союзники поняли то, чего не понимали раньше. Даже главный китаец спешно переобувается. Отсчёт времени ускорился.

Так — победим, слава Украине!