'Мир знал!' В ОП снова призвали партнеров отказаться от нефти и газа России из-за зверств в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь призвал европейских политиков отказаться от газа и нефти из страны-агрессора России. Он отметил, что партнеры нашей страны еще могут взять на себя ответственность за будущее.

Об этом Подоляк написал в Twitter. Он напомнил политикам, как они повели себя еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: как предлагали руководству нашей страны эвакуироваться и не хотели давать нам оружие и прекращать сотрудничество с Россией.

"Будем честны. Мир знал, что Россия месяцами планировала войну и готовила "списки смертников" для Украины...Когда мы потребовали прекратить сотрудничество с Россией, нам сказали, что Киев падет через три дня", – написал Подоляк.

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Он добавил, что в этом глава РФ Владимир Путин отчасти оказался прав, ведь уже тогда некоторые политики были готовы сдать Украину, выразить "серьезную озабоченность", применить псевдосанкции и двигаться дальше.

Но на такое развитие событий не согласился президент Украины Владимир Зеленский и весь украинский народ, подчеркнул Подоляк.

"Иногда один человек может изменить все, сделав правильный выбор. Не слушать экспертов, а слушать свое сердце. Для европейских политиков еще не поздно сделать этот выбор", – резюмировал советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник диктатора РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что введение Западом запрета на поставки российских энергоносителей могло бы остановить войну в Украине.