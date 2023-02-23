Блог | Александр Левченко: Мир в Украине – это возвращение Крыма. Всё остальное от лукавого

Свой официальный визит в Украину американский президент избрал именно 20 февраля, ровно в девятую годовщину убийства режимом Виктора Януковича сотен протестующих на Майдане, которые боролись за европейский путь Украины и присоединения к институциям Евросоюза и НАТО. Кремль полностью контролировал Януковича с 2012 года и отдал ему и его ближайшему окружению приказ расстрелять украинских протестующих, чтобы поставить тогдашнее пророссийское украинское руководство перед актом кровавых событий, отрезающих пути возврата к политике диалога.

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Может быть, сам Янукович и не был заинтересован в кровавом развертывании событий в центре Киева, но в этом была очень заинтересована Москва, давшая преступный приказ тогдашнему украинскому руководству, которым уже полностью манипулировал Кремль. Это был акт политического самоубийства, но Россию это мало заботило. Она сковала план военного отторжения Крыма от Украины и создания в украинском обществе ситуации хаоса и депрессии. Москва приказала Януковичу бежать из своей страны, чтобы его не растерзали собственные граждане за убийства мирных людей на главной площади Киева. Совершенно уникальный случай, когда глава государства бросает свой народ и ищет поддержки в соседней стране.

Это ещё раз подтверждает, что в то время он не был политически самостоятельным в принятии каких-либо решений и должен был выполнять указания непосредственно из Кремля. Это создало возможность для Москвы приступить к реализации плана незаконной аннексии Крыма. Само преступное решение было принято лично Владимиром Путиным сразу после приказа Януковичу бежать из Украины вечером 20 февраля 2014 года. Так началась российско-украинская война, которая продолжается и по сей день. Она началась с гибридного нападения России на украинский Крым, и окончание этой войны возможно только возвращением полуострова его законному владельцу – украинскому государству.

В то время США не отреагировали решительно на российское гибридное вторжение, и об этом хорошо помнят в Вашингтоне. Именно поэтому Президент США лично прибыл в Киев в этот символический день, чтобы показать, что нужно исправить историческую ошибку, приведшую к самой большой войне после Второй мировой. Американский президент твёрдо заявил, что США, как и весь демократический мир, будут с Украиной до конца в плане решительной победы над российской агрессией и Zлом Кремля.

В этот день российское телевидение кричало, что нужно было убить президента США в Киеве. Но некоторые более посвящённые в делах говорили, что Вашингтон просил разрешения приехать в Киев. Так кремлёвские пропагандисты объяснили своему народу, почему в этот важный день впервые за 15 лет Киев посетил самый высокопоставленный американский политик. Информирование секретными каналами Белого дома Кремля о визите американцев в столицу Украины во избежание ненужных инцидентов между двумя крупнейшими ядерными державами было истолковано московским телевидением как просьба о разрешении, что абсолютно не соответствует действительности. Но и после этого Кремль в очередной раз показал идиотизм своей политики, когда во время прогулки украинского и американского президентов по историческому центру Киева завыли сирены от возможного ракетного удара России. В это время в Белоруссии взлетел российский военный самолет МИГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые не может сбить украинская ПВО. Это всё было на камерах, которые напрямую фиксировали подробности визита Д.Байдена в Украину. Но они вместе с президентом В.Зеленским спокойно продолжили прогулку, показав, что не боятся российских угроз. А вот главе Кремля, развязавшего ничем не спровоцированную войну против Украины, на московских болотах надо бояться ответственности за свои преступления перед будущим международным судом в Гааге.

В марте прошлого года Д.Байден посетил Польшу, и в этот день российская сторона провокационно обстреляла ракетами западную часть Украины вблизи границы с Польшей. Но времена меняются. Когда Москва начала войну против Украины, Кремль был уверен, что коллективный Запад испугается и не станет помогать Киеву в военном отношении. Однако страны НАТО и ЕС объединились в своей поддержке Украины. Ревизионистская политика Венгрии тоже не помогла, хотя Москва по просьбе Виктора Орбана пообещала Будапешту Закарпатскую область Украины, а также территории ряда стран, осмеливающихся открыто бороться против агрессивной политики Кремля. В этом смысле Словакия не была в безопасности. Если бы Москва победила Украину, а Братислава поддержала киевскую власть, регионы Словакии со значительным венгерским населением собирался забрать Будапешт. Румыния (Трансильвания) и Хорватия (Баранья) также не были исключены из такой опции. В своей агрессивной политике Москва делала ставку на Сербию, которая была вне опасности от венгерского захвата Бачки, а ещё Белград мог получить Косово и Республику Сербскую в случае полной поддержки военного вторжения Кремля, который планировал отправить российскую армию на Балканы. Владимир Путин рассчитывал на мягкую позицию ряда политиков из Болгарии и Хорватии. В Черногории, Северной Македонии и Греции всегда были сильные пророссийские силы.

Москва планировала подло использовать их во время военной оккупации полуострова. Но всё пошло не по российскому сценарию. Российская армия застряла в Украине и несёт огромные потери. Москве срочно нужна передышка, поэтому она много говорит о якобы мире, разумеется, с аннексией части украинских территорий. Также якобы в требовании мира на помощь России пришёл кремлёвский приспешник Виктор Орбан. Теперь планирует объявить свою мирную позицию и Китай. Неудивительно, что перед приездом в Москву глава китайской дипломатии сначала побывал в Будапеште. Высокопоставленные чиновники в Пекине говорят, что конфликт в Украине постепенно выходит из-под контроля.

Во-первых, это не конфликт, а широкомасштабная война. Во-вторых, чьего контроля он выходит? Москвы, Пекина или кого-то ещё. В любом случае США и коллективный Запад стремятся как можно быстрее закончить войну в Украине, поэтому и помогают Киеву в военном отношении, и этим не подливают масла в огонь, как говорят в Москве и Пекине. Без этого оружия война в Украине действительно была бы под контролем Москвы, чего никогда уже не будет. Мир может быть достигнут только на условиях международного права, а значит, принципа нерушимости границ, которые Москва попыталась разрушить 20 февраля 2014 года, когда начала военную оккупацию Крыма. Поэтому быстрое окончание этой войны означает возвращение полуострова Украине, что просто и ясно. Всё остальное просто затуманивание ситуации.