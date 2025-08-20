Война в Украине может выйти на переломный этап. Саммит на Аляске и переговоры в Вашингтоне дали надежду на шаг к реальному миру. Появился реальный шанс закончить войну в Украине путем переговоров.

Видео дня

Об этом заявил британский министр безопасности Дэн Джарвис. Его цитирует The Telegraph.

По словам Джарвиса, мир между Украиной и Россией стал ощутимо ближе после саммита на Аляске и серии переговоров в Вашингтоне. А нынешний этап войны можно считать наиболее перспективным в плане прекращения огня с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Министр безопасности Британии считает, что война приблизилась к "решающему моменту". А международные переговоры последних дней открыли новое окно возможностей для поиска компромисса. Поэтому шансы на прекращение боевых действий являются самыми высокими с начала российского вторжения.

"Премьер-министр Великобритании провел встречу с 30 международными лидерами и так называемой "коалицией желающих". Поэтому мне кажется, что мы ближе к миру, чем когда-либо с начала войны", – сказал Джарвис.

В то же время министр подчеркнул, что ключевой задачей является переход от дипломатических сигналов к практическому результату. Необходимо двигаться дальше и заложить основу для долговременного, устойчивого мира.

"Это, безусловно, отвечает интересам Украины, более широкой европейской безопасности, но также и нашим собственным интересам в сфере безопасности", – подчеркнул Джарвис.

Дэн Джарвис отметил, что Великобритания готова играть активную роль в будущих договоренностях.

"Мне кажется, что сейчас решающий момент. Мы ближе к миру, чем были когда-либо в последнее время. И правительство Великобритании, как четко заявил премьер-министр, будет стремиться играть полную роль в обеспечении этого мира", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Это произошло после заявления президента Дональда Трампа о намерении оказать поддержку Киеву в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую Вашингтон может предложить Украине, кроме поставок вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!