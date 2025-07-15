Как сообщил генсек НАТО Рютте (в очередной раз ради европейской безопасности и нас грамотно-конструктивно облизывая Трампа, который это очень любит), страны НАТО хотят быть частью процесса поставки Украине всего необходимого ей для защиты от россии и потому будут оплачивать Америке за оружие, которое США нам будут поставлять, - назвав при этом Канаду, Германию, Великобританию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

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Именно эти [условно] северные страны вместе с собственно Соединёнными Штатами - а я б ещё добавил, конечно, весьма активные Францию, Италию и Чехию, а также все три замечательные страны Балтии - и составляют сегодняшнее настоящее НАТО.

С другой стороны, есть практически вражеские Венгрия и Словакия, к которым постепенно присоединяются требующая благодарности Польша и традиционно пророссийская Болгария, которые - в такое время!!! - вместе открыто выступили против продолжения действия торгового соглашения ЕС с Украиной, то есть фактически составили такой себе антинатовский альянс - [условно] обновлённый Варшавский договор, в который в таком случае стоит включить также россию, иран и северную корею, ведь куда бы они чисто формально ни входили и что бы ни говорили, сейчас объективно все работают против Украины, защищающей от мордора себя и Цивилизацию.

Кто-то отдаёт деньги на вооружение Украины, то есть на европейскую безопасность, а кто-то - наоборот - именно ради ДЕНЕГ, ДЕНЕГ И ТОЛЬКО ДЕНЕГ - вставляет Украине, их, падлюк, защищающей, свои вонючие палки в колёса, заботясь лишь о фермерах да торгашах, будто настоящие проблемы Европы и человечества уже решены.

Польша! И ты, бля, Брут???