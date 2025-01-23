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''Мир не может позволить'': Рютте заявил, что победа России над Украиной подорвет сдерживающую силу НАТО. Видео

Надежда Данищук
Новости политики
2 минуты
1,7 т.
''Мир не может позволить'': Рютте заявил, что победа России над Украиной подорвет сдерживающую силу НАТО. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что победа России в войне против Украины подорвет сдерживающую силу крупнейшего военного альянса мира.

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Об этом Рютте заявил в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария. Он подчеркнул: будет большой ошибкой заключить "плохую сделку" с Россией.

Генсек НАТО призвал западные страны усилить поддержку Украины, которая уже около трех лет борется против широкомасштабного российского вторжения.

"Мы должны изменить траекторию продолжающейся войны. Насколько мы знаем, линия фронта движется в неправильном направлении – идет с востока", – сказал Рютте, добавив, что в ХХІ веке западные страны "не могут позволить ни одной стране врываться в другую страну и пытаться ее колонизировать".

"Эти дни прошли", – отметил генсек НАТО.

В Европе растет беспокойство, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут стремиться к быстрому завершению войны на невыгодных для Украины условиях. Поэтому Рютте предостерег от любых поспешных действий.

''Мир не может позволить'': Рютте заявил, что победа России над Украиной подорвет сдерживающую силу НАТО. Видео

"Если мы заключим плохое соглашение, это означает только то, что российский президент пожмет руку лидерам Северной Кореи, Ирана и Китая, а мы не можем этого допустить. С геополитической точки зрения это было бы большой, большой ошибкой", – подчеркнул бывший премьер-министр Нидерландов.

Рютте также предупредил, что победа России в войне с Украиной подорвет доверие к Североатлантическому союзу.

"Если Украина проиграет, то цена, которую придется заплатить за восстановление сдерживающей силы остальных членов НАТО, будет гораздо выше, чем та, которую мы сейчас рассматриваем с точки зрения увеличения наших затрат и промышленного производства. Это будут не дополнительные миллиарды, а триллионы", – объяснил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал "ультиматум" Трампа Путину и призвал "подавлять" экономику РФ. По словам генсека НАТО, экономика России находится в "ужасном" состоянии и санкции помогут принудить агрессора к миру.

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