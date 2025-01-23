''Мир не может позволить'': Рютте заявил, что победа России над Украиной подорвет сдерживающую силу НАТО. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что победа России в войне против Украины подорвет сдерживающую силу крупнейшего военного альянса мира.

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Об этом Рютте заявил в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария. Он подчеркнул: будет большой ошибкой заключить "плохую сделку" с Россией.

Генсек НАТО призвал западные страны усилить поддержку Украины, которая уже около трех лет борется против широкомасштабного российского вторжения.

"Мы должны изменить траекторию продолжающейся войны. Насколько мы знаем, линия фронта движется в неправильном направлении – идет с востока", – сказал Рютте, добавив, что в ХХІ веке западные страны "не могут позволить ни одной стране врываться в другую страну и пытаться ее колонизировать".

"Эти дни прошли", – отметил генсек НАТО.

В Европе растет беспокойство, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут стремиться к быстрому завершению войны на невыгодных для Украины условиях. Поэтому Рютте предостерег от любых поспешных действий.

"Если мы заключим плохое соглашение, это означает только то, что российский президент пожмет руку лидерам Северной Кореи, Ирана и Китая, а мы не можем этого допустить. С геополитической точки зрения это было бы большой, большой ошибкой", – подчеркнул бывший премьер-министр Нидерландов.

Рютте также предупредил, что победа России в войне с Украиной подорвет доверие к Североатлантическому союзу.

"Если Украина проиграет, то цена, которую придется заплатить за восстановление сдерживающей силы остальных членов НАТО, будет гораздо выше, чем та, которую мы сейчас рассматриваем с точки зрения увеличения наших затрат и промышленного производства. Это будут не дополнительные миллиарды, а триллионы", – объяснил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал "ультиматум" Трампа Путину и призвал "подавлять" экономику РФ. По словам генсека НАТО, экономика России находится в "ужасном" состоянии и санкции помогут принудить агрессора к миру.

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