Байден предсказуем в своей неопределённости. Трамп непредсказуем в том, какая именно определённость будет. Но какая-то — настанет именно при нём. При Байдене война в Украине будет бесконечной (о чём мечтают и в Китае). При Трампе она быстро как-то завершится, и с учётом американской системы сдержек и противовесов (прежде всего — ожидаемой позиции Конгресса, пусть и будущего) вряд ли это будет победа мордора.

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У нас война, а в Америке соревнуются канатоходец и боксёр. Миру больше нравится канатоходец: согласно опросу, проведённому в этом году Pew Research Center в 34 странах, Байдену в мире доверяют 43 процента, Трампу — лишь 28. (Речь идёт о так называемом медианном значении, то есть таком, относительно которого стран с меньшей, чем при нём, поддержкой столько же, сколько с большей.) Мир не воюет — и он за балансирующего гимнаста.