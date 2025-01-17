"Мир благодаря силе": Сибига озвучил ожидания от сотрудничества с США после инаугурации Трампа

Украина рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки после того, как пост президента страны официально займет Дональд Трамп. Прежде всего Киев рассчитывает на помощь новой администрации Белого дома в установлении на нашей территории "мира благодаря силе".

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге в Киеве с нидерландским коллегой Каспаром Велдкампом. По словам главы украинского ведомства, президентство Трампа будет иметь "глобальные последствия и глобальное значение".

Украина "с большими надеждами" ожидает первые официальные контакты с американскими чиновниками после инаугурации Трампа 20 января.

"Наша оценка такова, что у нас есть дополнительные шансы для ускорения достижения справедливого всеобъемлющего мира. Мы также надеемся получить новую динамику для достижения этой цели, которой, я убежден, объединены и Украина, и Соединенные Штаты", – сказал Сибига.

Общим стратегическим интересом двух государств является "достижение справедливого всеобъемлющего мира", а наиболее действенным путем для этого является поддержание концепта "мир благодаря силе", считает глава МИД Украины.

"Мы надеемся на его дальнейшую имплементацию", – подчеркнул он.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что идет работа над содержанием и форматом его предстоящей встречи с Дональдом Трампом. В ходе разговора будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся окончания войны в Украине. По словам Зеленского, важным приоритетом является справедливый мир.

Ранее стало известно, что Трамп после инаугурации планирует встретиться и с российским диктатором Путиным. По мнению американского президента, кремлевский лидер также стремится к этой встрече, потому что его война против Украины проходит "не очень хорошо для него".

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор Марко Рубио, которого Трамп выбрал на должность госсекретаря, считает, что для окончания войны на уступки придется пойти как России, так и Украине. РФ никогда не сможет захватить Украину, а украинская армия "не сможет уволить все оккупированные города".

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