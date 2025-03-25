'Мир без обороны является иллюзией': президент Евросовета признал, что безопасность Европы начинается с Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что безопасность Европы начинается с Украины, поэтому достижение справедливого и продолжительного мира в нашей стране будет означать мир и стабильность для всего континента. При этом, хоть Европа и является "проектом мира", мир без обороны является иллюзией.

Видео дня

Об этом Кошта сказал 25 марта во время дискуссии в рамках Центра европейской политики по случаю 68-й годовщины по подписанию Римских договоров, ставших основой для создания ЕС, сообщает "Укринформ". Он напомнил об угрозе со стороны России.

"Нам необходимо продолжать стоять бок о бок с украинцами, создавать условия для достижения справедливого, всеобъемлющего и длительного мира в Украине и в Европе. Если Россия считает, что границы Украины – это только линия на карте, почему она будет уважать границы любой другой страны?" – отметил политик.

Кошта подчеркнул, что, поддерживая Украину, Европейский Союз и его члены отстаивают Устав ООН и международный порядок, основанный на правилах, как в Европе, так и за ее пределами.

"В 2022 году агрессивная война России против Украины могла разделить нас и нанести нам поражение. Было много голосов, которые ставили под сомнение нашу способность оставаться едиными, стоять твердо, и предоставлять беспрецедентный ответ на беспрецедентную агрессию. Но всего за несколько дней мы ввели наиболее жесткие экономические санкции за всю историю Европейского Союза. Не только против российских банков. Мы заморозили суверенные активы России, чтобы ограничить способность вести эту войну. Эти санкции действуют и поныне", – напомнил он.

Президент Евросовета убежден, что, как это уже случалось в истории, Европейский Союз выйдет из текущего кризиса безопасности более сильным и объединенным. Он будет готов отвечать на долгосрочные потребности европейских граждан, на вызовы в сферах безопасности и экономики, и способен эффективно обеспечивать для Европы силу и благосостояние.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз намерен запустить масштабный проект по наращиванию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины. На фоне того, как США отступают с континента, это требует масштабных инвестиций в течение длительного периода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!