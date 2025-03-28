Минобороны получило новые полномочия: подробности решения Кабмина

Министерство обороны Украины получило расширенные полномочия в сфере предоставления тактической медицинской помощи и кибербезопасности. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

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Так, в пятницу, 28 марта, украинское правительство приняло проект постановления "О внесении изменений в пункт 4 Положения о Министерстве обороны Украины". Этот документ разработан оборонным ведомством. Об этом сообщили на официальном сайте МО.

Минобороны получает такие полномочия:

утверждать для Сил безопасности и обороны на основе стандартов НАТО табели материально-технического оснащения, стандарты и объемы предоставления тактической догоспитальной медицинской помощи;

утверждать минимальные требования и стандарты качества медицинских изделий, применяемые Силами безопасности и обороны для оказания тактической догоспитальной помощи на основе требований и стандартов качества НАТО;

утверждать по согласованию с Минздравом порядок проведения медицинского осмотра призывников, военнообязанных и резервистов, военнослужащих ВСУ и Госспецтрансслужбы, организацию его;

разрабатывать и утверждать меры безопасности информационных и коммуникационных электронных систем, владельцем которых Минобороны и ВСУ;

военного сотрудничества с НАТО, международными организациями и другими субъектами оборонной сферы для обеспечения безопасности киберпространства и совместной защиты от киберугроз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны сообщили, что Генштаб расширил перечень бригад, к которым можно присоединиться по проекту "Контракт 18-24". К шести бригадам, с которыми добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт, добавились еще десять.

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