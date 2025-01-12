Министр обороны Польши заявил об усталости страны от войны и упрекнул украинцев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, что в польском обществе ощущается усталость от войны в Украине. По его словам, поляки разочарованы украинскими гражданами, в частности мужчинами, приехавшими в их страну.

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В то же время политик призвал не забывать, что Варшава является "верным союзником Киева в защите от РФ". Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

В публикации перед этим указали, что Польша поддерживает Украину, хотя отношения государств "были напряжены из-за исторических образов, дешевый экспорт украинской сельскохозяйственной продукции и растущее разочарование украинцами, покинувшими свою страну".

"Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новых автомобилях или останавливаются в пятизвездочных гостиницах", – объяснил Косиняк-Камыш мнение об усталости от войны.

FT добавило, что другой недавней точкой "трения" между странами стал отказ Варшавы предоставить Киеву остатки самолетов МиГ-29. В Польше заявили, что они все еще нужны ей для обеспечения своей безопасности.

"С одной стороны, я понимаю президента Владимира Зеленского, потому что это его роль – всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина должны также помнить, что когда другие присылали только каски, мы посылали танки", – высказался польский министр.

Накануне Владислав Косиняк-Камиш объявил, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине для защиты от полномасштабного российского вторжения. Также Киев получит очередные партии танков в рамках соответствующей коалиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2025 года польские фермеры начали в Варшаве новый масштабный протест против украинского импорта. Речь идет о ввозе сельскохозяйственной продукции из Украины, некоторые из требований протестующие уже озвучивали во время акций в конце 2023 – начале 2024 года.

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