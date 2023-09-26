Якось за розмовами про колаборантів і телепнів із Верховної Ради, розпилювачів бюджетних коштів у місцевій владі забулося про посадовців із численних міністерств та урядових інституцій.

Днями український народ дізнався про існування Міністра соціальної політики Жолнович, яка взялася за вкрай "важливу справу:

"вирішила вивести українців із зони комфорту та зламати всі нинішні соціальні програми"?!

Проте на перше місце в рейтингу БЕЗГЛУЗДИХ, НЕПОТРІБНИХ і КОРУПЦІЙНИХ справ все ж варто поставити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Нагадаю, що в 2023 році на утримання ЛИШЕ його апарату український народ витратить 928 мільйонів, а в 2024 році вже заплановано аж 1 МІЛЬЯРД 270 мільйонів 230 тисяч гривень?!

Видео дня

Це те Міністерство, яке кілька років поспіль не може знайти фахового керівника Державного агентства України з управляння зони відчудження, бо правоохоронці постійно відкривають справи про корупційні дії його очільників.

Це те Міністерство, яке придумало для свого Державного агентства лісових ресурсів України піар-проект про "мільярд дерев", а по факту монополізувало продаж лісу на київському рівні і тишком-нишком заробляє на цьому.

Це те Міністерство, яке повністю провалило євроінтеграційну програму України у сфері довкілля і отримала найнижчу оцінку - 1 за пʼятибальною шкалою від Європейської комісії;

Це те Міністерство, яке на своєму офіційному сайті переплутало перелік біосферних резерватів України, які входять до відповідної програми ЮНЕСКО;

Це те Міністерство, яке не спромоглося підготувати подання на ЖОДНОГО НОМІНАНТА від України в Репрезентативний список світової природної спадщини ЮНЕСКО, це при тому, що АСКАНІЯ-НОВА вже давно в попередньому списку, а нині знаходиться під окупацією і в стані небезпеки…

Цей список можна продовжувати безкінечно…

Але апогеєм БЕЗГЛУЗДЯ і МАРАЗМУ став проект Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища від цього Міністерства.

Змінивши лише роки у старій Концепції, Міністерство пропонує ГОЛОВНИМ інструментом еко-РЕХФОРМИ зробити…перейменування нинішньої Державної екологічної інспекції на Державну природоохоронну інспекцію?! При цьому посадовці на МІЛЬЯРД наших гривень брехливо пишуть, що така "геніальна рехформа" зміни вивіски не потребуватиме бюджетних коштів? Натомість, Міністерство фінансів у своєму висновку на цей проект Концепції слушно зауважує, що перейменування "потребуватиме ЗНАЧНИХ додаткових ВИТРАТ із державного бюджету на проведення заходів з ліквідації (здійснення законодавчо встановлених виплат працівникам при звільненні, здійсненні процедур, повʼязаних з ліквідацією тощо)

Лише можна уявити який професійний рівень посадовців, точніше його відсутність, міг спонукати до такої абсурдної ідеї - звести потрібну реформу щодо системи державного нагляду у сфері охорони довкілля до заміни ОДНОГО СЛОВА у назві Державної інспекції?

І тут доречно запитати у керівників Уряду:

а Ви можете нарешті знайти фахових, патріотичних і некорупційних очільників такої важливої владної екологічної інституції України, яку нині перетворили у Міністерство БЕЗГЛУЗДИХ і НЕПОТРІБНИХ справ та КОРУПЦІЇ?!

Микола Томенко, автор численних Законів, постанов і програм у сфері захисту довкілля, Голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики (2014-2016 рр.)