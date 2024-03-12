Не стоит демонизировать демона. Даже если у Трампа неожиданно — даже для него! — появился собственный песков по фамилии Орбан.

Те, кто рассказывают, как Трамп лично уверил Орбана в том, что не даст Украине ни единой копейки, соединяют два разных фрагмента интервью Орбана или пересказывают тех, кто сделал такое соединение.

В первом фрагменте, где Орбан говорил, о чём именно сообщил Трамп именно ему, Орбану, были только общеизвестные фразы Трампа про мир — ничего для него нового и ничего конкретного.

Во втором же фрагменте — совершенно ином — Орбан уже рассказывал не о том, что Трамп сказал собственно ему, а о взглядах Трампа вообще — вот там и было насчёт "ни единой копейки Украине".

Этот второй фрагмент Орбан подытожил словами: "ПОЭТОМУ МЫ ЗНАЕМ О НЁМ".

То есть Орбан просто рассказывал в этой части своего интервью, что он вообще знает о Трампе и его позиции, даже не делая вид, что она была высказана в разговоре Трампа именно с ним!

Таким образом, это было лишь то, что Орбан вообще помнит о взглядах Трампа, а вот не подводит ли его при этом память — вопрос отдельный.

Да и не странно ли было бы для эксцентричного и демонстративного Трампа такое сказать не избирателям, не Карлсону, не на дебатах, а тихонечко Орбану, чтобы тот уже сам об этом всем рассказывал?! Подарить эпатажную фразу?!

Кстати, откуда в этом интервью слово "копейки"? Это Трамп использовал такую единицу измерения? Или Орбан? Или украинский переводчик? Это, разумеется, не главное, но просто интересно. Я не знал, что у Трампа вообще есть копейки. Может, так решили перевести центы?

ОК, хорошо, нам копейки и не нужны. Нам сначала нужен хотя бы 61 миллиард долларов США.