'Мы никогда не видели, чтобы США так угрожали своим союзникам': в Бельгии заявили о 'поворотном моменте' в истории. Видео

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа оказалась на рубеже исторических эпох из-за войны России против Украины и смены риторики США. По его словам, отказ Вашингтона четко встать на сторону демократии в противостоянии с тиранией свидетельствует об опасном геополитическом сдвиге.

Видео дня

США впервые открыто угрожают собственным союзникам. Соответствующее заявление Барт де Вевер сделал в комментарии Clash Report.

Де Вевер напомнил, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ожидал от США безусловной поддержки демократического государства. Вместо этого, в Вашингтоне прозвучала позиция о "нейтралитете" между агрессором и жертвой, что, по мнению бельгийского премьера, больше напоминает международные отношения конца XIX века, а не холодной войны.

Он охарактеризовал текущую ситуацию как возвращение к "дипломатии канонерок" и имперскому подходу, где сила и давление снова становятся ключевыми инструментами политики.

Премьер Бельгии предостерег, что нынешний курс США может либо измениться после Дональда Трампа, либо, наоборот, стать еще более жестким. Когда Трамп говорит о "любви к Европе", речь идет не о сильном ЕС, а о 27 отдельных государствах в вассальной зависимости. Именно поэтому, отметил де Вевер, Соединенным Штатам не нравится Европейский Союз как единственная экономическая сила, способная сопротивляться давлению.

"Европа десятилетиями полагалась на американскую большую палку безопасности, но теперь видит, что этот инструмент может быть использован и против нее. Мы никогда не видели, чтобы США так угрожали своим союзникам. Это поворотный момент", – резюмировал бельгийский премьер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле снова прибегли к ядерному шантажу, комментируя вопрос гарантий безопасности для Украины. С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, соединив тему переговоров с угрозами применения ядерного оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!