Мерц заявил, что Украина должна победить в войне с Россией и вернуть всю территорию

Лидер консервативной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания среди его стратегических приоритетов будет справедливое прекращение войны в Украине. Он также пообещал продолжить поддержку Киева.

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Такое заявление он сделал на одном из публичных мер в Берлине 23 января, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. В частности, Мерц высказался за победу Украины в войне, предусматривающую восстановление ее территориальной целостности и полную свободу выбора политических и военных союзов.

Говоря о прекращении боевых действий, он подчеркнул, что Украина должна "выиграть войну" и быть свободной в выборе своих политических и военных альянсов.

"Победа означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим собственный государственный суверенитет", – сказал политик.

Кроме того, он заявил, что "Россия не может больше видеть шансов успешно продолжать эту войну военным путем".

В то же время Мерц не стал прямо комментировать споры вокруг дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 3 млрд евро.

По словам Мерца, амбиции диктатора Владимира Путина не ограничиваются только Украиной, и через несколько лет "РФ будет в состоянии бросить вызов обычными (неядерными) вооружениями и НАТО", цитирует его DW.

Мерц видит войну против Украины в контексте того, что он назвал "зарождающейся эрой нового системного конфликта между либеральными демократиями и антилиберальными автократиями". Во главе этой тенденции он видит РФ и Китай.

В случае победы на выборах Мерц собирается восстановить ослабленную, как он считает, дееспособность Германии во внешней политике, а также вернуть доверие партнеров, прежде всего, соседних Польши и Франции.

Он посоветовал европейцам не смотреть на президента США Дональда Трампа, который критикует Европу за недостаточные затраты на оборону, а "выполнять домашнее задание", в том числе увеличивать оборонный потенциал.

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