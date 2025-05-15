Мерц поддержал конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины, но назвал условие

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поддерживает конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Однако, по его словам, это возможно сделать только если для такого шага существует законный путь.

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Об этом Мерц сказал в интервью Zeit. Глава немецкого правительства подчеркнул, что европейские лидеры готовы "использовать все возможности", чтобы принудить Россию к миру и поддержать Украину.

"Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, банковских ограничениях, дополнительных шагах в отношении активов и санкциях против отдельных лиц. Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами", – рассказал Мерц.

По словам немецкого канцлера, в том числе обсуждается также возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

"Если будет возможность мобилизовать эти средства на четкой юридической основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг несет для финансового рынка Европы", – пояснил Мерц.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, США и их союзники заморозили около 300 миллиардов долларов российских активов.

За годы большой войны западные партнеры использовали проценты из этих средств для оказания Украине помощи.

Так, в частности в марте этого года Украина получила 1 млрд евро (около 1,1 млрд долларов США) в счет доходов от российских замороженных активов. Это уже второй транш от Европейского Союза (ЕС) в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки" (G7).

Также европейские лидеры хотят использовать сами активы для восстановления Украины, однако пока они не пришли к согласию относительно того, как избежать юридических проблем или создания международного прецедента.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский центральный банк (ЕЦБ) против передачи Украине замороженных на Западе активов России. В ЕЦБ считают, что это может навредить роли евро в мировой финансовой системе.

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