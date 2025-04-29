ЕС должен передать замороженные миллиарды Кремля Украине: в НБУ развенчали главные опасения Европы

Европейский центральный банк (ЕЦБ) против передачи Украине активов России, замороженных на Западе из-за санкций, из-за опасений потери влияния и веса евро на международном финансовом рынке. Но в условиях высокой турбулентности валюта ЕС может даже получить преимущества по отношению к американскому доллару.

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Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ), напомнив, что в январе 2025 года в бюджет поступило от ЕС первые 3 млрд евро в рамках программы займов ERA Loans, которая будет погашена за счет поступлений от обездвиженных российских активов. И несмотря на все громче раздающиеся голоса в пользу конфискации основной суммы активов, в ЕЦБ считают, что может навредить роли евро в мировой финансовой системе, путем:

отказ других центральных банков от использования резервных активов в евро;

рост расходов на финансирование для стран ЕС по причине увеличения доходностей в евро;

диверсификации валют в торговых расчетах и т.д.

В НБУ эти опасения считают оправданными. Аналитики отмечают, что:

сейчас позиции евро остаются стабильными;

несмотря на ограничения в торговле с Россией и санкционное давление, доля евро в международных расчетах по данным SWIFT с 2023 года сохраняется на уровне около 13%;

более 23% всех непогашенных долговых ценных бумаг в мире номинировано именно в евро;

доля евро в глобальных валютных резервах с 2015 года стабилизировалась на уровне 20%.

Учитывая это, сегодня роль евро как второй мировой валюты остается непоколебимой, даже несмотря на попытки поиска альтернатив отдельными странами с развивающимися рынками.

"Поэтому полная синхронная конфискация российских активов развитыми странами в пользу Украины не сможет ослабить роль евро и вряд ли будет иметь материальное влияние на восприятие этой валюты. В условиях же высокой турбулентности евро может даже получить преимущества по отношению к доллару США и другим валютам", - подчеркнули в Нацбанке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании и еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделали совместное заявление, предупредив, что почти 200 млрд евро суверенных российских активов, которые были заморожены после начала полномасштабного российского вторжения, возмещение ущерба. До этого Европа планирует оказывать давление на режим диктатора Владимира Путина, чтобы принудить его к миру.

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