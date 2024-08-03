Меня пугают дискуссии о том, какими территориями может пожертвовать Украина, чтобы остановить войну.

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Неужели до сих пор не ясно, что Россия ведет войну не на территории? Поэтому все, к чему дотягивается ее войско – уничтожается. Для нее оно не имеет никакой ценности.

Далее текст на языке оригинала.

Це війна за українців – вони мають зникнути за російськими планами. Дехто через буквальну фізичну ліквідацію, дехто – ставши росіянами.

Маємо усвідомити це самі і пояснити це нашим союзникам. Інакше будемо йти на безглузді жертви, втрачати підтримку світу, і врешті зникнемо як нація.

Навіть якщо після цього якийсь шматок нинішньої території нашої держави називатиметься Україною.